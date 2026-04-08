Scoperti i resti di un rettile mummificato di 289 milioni di anni fa che riscrive tutta la storia dell’evoluzione

La storia della conquista delle terre emerse da parte dei vertebrati ha appena aggiunto un capitolo fondamentale grazie a una scoperta senza precedenti pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica Nature. Un team internazionale di ricercatori, guidato da Robert Reisz ed Ethan Mooney, ha analizzato i resti mummificati di un piccolo rettile del Permiano inferiore, appartenente al genere Captorhinus, i cui tessuti molli si sono conservati per circa 289 milioni di anni. Questo reperto straordinario non rappresenta solo un miracolo della conservazione fossile, ma fornisce la prova diretta di come i primi amnioti abbiano sviluppato la capacità di respirare espandendo la gabbia toracica, un’innovazione evolutiva che ha permesso ai loro discendenti, inclusi rettili, uccelli e mammiferi, di dominare l’ambiente terrestre.

Un salto evolutivo tra acqua e terraferma basato sulla meccanica toracica

La transizione dai vertebrati acquatici a quelli pienamente terrestri è stata segnata da una serie di sfide fisiologiche, la più critica delle quali riguardava lo scambio gassoso in ambienti poveri di umidità. Gli antenati anamnioti, simili alle odierne salamandre, si affidavano principalmente alla respirazione cutanea e al pompaggio buccale per convogliare l’aria nei polmoni, un sistema inefficiente per le esigenze metaboliche di animali attivi sulla terraferma. Il passaggio alla respirazione per aspirazione costale, ovvero l’uso dei muscoli del torace per generare l’inalazione e l’esalazione, è considerato il motore della diversificazione degli amnioti. Tuttavia, a causa della rarità estrema con cui le cartilagini e i muscoli si fossilizzano, i passaggi intermedi di questa trasformazione sono rimasti a lungo avvolti nel mistero.

Il segreto della conservazione nelle grotte di Richards Spur

Il ritrovamento è avvenuto nel complesso sistema di grotte di Richards Spur, in Oklahoma, un sito noto per le sue condizioni di preservazione uniche. I resti di Captorhinus sono stati protetti da una combinazione eccezionale di fattori tafonomici: il rapido seppellimento in fanghi carbonatici fini e, soprattutto, la saturazione dei tessuti organici da parte di idrocarburi provenienti da infiltrazioni di petrolio. Questo ambiente privo di ossigeno e intriso di sostanze idrofobiche ha agito come un sigillante naturale, limitando il degrado ossidativo e batterico dei tessuti. Grazie a questo processo di mummificazione profonda, i ricercatori hanno potuto esaminare strutture tridimensionali che normalmente scompaiono poche settimane dopo la morte, come la pelle corneificata e l’intero apparato cartilagineo del petto.

Cartilagini e proteine sopravvissute per centinaia di milioni di anni

Ciò che rende questo studio rivoluzionario è la rilevazione dei resti proteici e delle cartilagini più antichi mai documentati in un vertebrato terrestre. Attraverso l’uso della tomografia computerizzata a neutroni e analisi spettroscopiche avanzate come la SR-µATR-FTIR, gli scienziati hanno identificato firme proteiche ammidiche ancora presenti all’interno della matrice minerale del fossile. I dati geochimici hanno rivelato la presenza di ammidi di tipo I, II e III nelle cartilagini, nelle costole e nelle vertebre, confermando che frammenti molecolari nativi sono persistiti attraverso il tempo geologico. Questa scoperta sposta in avanti di quasi 100 milioni di anni il limite noto per la sopravvivenza di biomolecole endogene nei fossili terrestri, aprendo nuove frontiere per la paleontologia molecolare.

Una nuova architettura per la vita sulla terraferma

L’analisi dettagliata della gabbia toracica di Captorhinus ha rivelato un apparato respiratorio sorprendentemente moderno e complesso. Il reperto conserva uno sterno cartilagineo tripartito, costole sternali e costole intermedie che collegano la colonna vertebrale alla cintura scapolare, formando un sistema flessibile e integrato. La struttura delle articolazioni tra le costole e lo sterno indica che questo rettile primordiale era già capace di movimenti coordinati per variare il volume della cavità pleurica. Questa mobilità costale non solo facilitava la respirazione, ma agiva anche come un esatamento per la locomozione, permettendo alla cintura scapolare di muoversi in sincronia con il torace durante il cammino.

L’impatto della respirazione costale sulla diversità biologica

La capacità di respirare efficacemente attraverso i polmoni ha liberato gli amnioti dai vincoli fisiologici dei loro antenati, permettendo un’evoluzione esplosiva delle forme corporee. Secondo gli autori dello studio, lo sviluppo della respirazione costale ha rimosso la necessità di un cranio ampio e piatto, tipico di chi pratica il pompaggio buccale, consentendo la comparsa di una varietà enorme di architetture craniche specializzate per diverse strategie alimentari. In questo senso, la gabbia toracica di Captorhinus rappresenta il punto di partenza di una traiettoria evolutiva che ha portato alla nascita degli ecosistemi moderni, dimostrando come un’innovazione nella meccanica respiratoria sia stata la chiave per la conquista definitiva di ogni nicchia ecologica terrestre.