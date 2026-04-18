Scossa di terremoto 6.2 al largo della Nuova Zelanda: epicentro in mare | DATI e MAPPA

Un terremoto di magnitudo 6.2 è stato registrato alle ore 12:48 (ora italiana, le 22:47 locale) al largo della Nuova Zelanda, secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). L’evento si è verificato a una profondità di circa 55 km sotto il fondale oceanico, con epicentro localizzato a est dell’arcipelago, in un’area nota per l’elevata attività sismica. La scossa è stata avvertita in diverse zone costiere. Le autorità locali stanno comunque monitorando la situazione per eventuali repliche. La Nuova Zelanda si trova lungo il confine tra la placca pacifica e quella australiana, una delle zone tettonicamente più attive del pianeta.

In questa regione, le due placche interagiscono attraverso un complesso sistema di faglie. L’evento registrato oggi è probabilmente legato a dinamiche di subduzione, dove una placca scivola sotto l’altra generando accumulo e rilascio improvviso di energia. La profondità di 55 km suggerisce che il terremoto sia avvenuto in una zona intermedia della crosta terrestre, tipica di eventi meno superficiali ma comunque percepibili su vaste aree. Questo tipo di sismicità è frequente nella regione e rappresenta una delle principali caratteristiche geodinamiche dell’area oceanica circostante.

Rischio sismico nella regione neozelandese

Il rischio sismico in Nuova Zelanda è considerato elevato, soprattutto lungo la fascia orientale e meridionale del Paese. Le infrastrutture sono generalmente progettate per resistere a forti scosse, grazie a normative antisismiche tra le più avanzate al mondo. Tuttavia, eventi come quello odierno ricordano la costante esposizione della popolazione a fenomeni naturali potenzialmente distruttivi. La profondità dell’evento ha contribuito a mitigare l’intensità percepita in superficie, riducendo il rischio di danni strutturali. Nonostante ciò, la possibilità di repliche nei giorni successivi resta concreta, come spesso accade in contesti sismici attivi. Le autorità invitano alla prudenza e alla preparazione, soprattutto nelle aree costiere e nelle zone più vicine all’epicentro.

Precedenti storici e memoria sismica

La storia della Nuova Zelanda è segnata da numerosi terremoti significativi. Tra i più noti si ricordano il sisma di Christchurch del 2011, che causò gravi danni e oltre 180 vittime, e quello di Kaikōura del 2016, caratterizzato da una complessa sequenza di rotture lungo più faglie. Questi eventi hanno profondamente influenzato le politiche di gestione del rischio e la consapevolezza pubblica. Il terremoto odierno, pur non raggiungendo livelli catastrofici, si inserisce in una lunga serie di episodi che testimoniano la natura dinamica del territorio. La memoria storica gioca un ruolo fondamentale nel mantenere alta l’attenzione e nel promuovere comportamenti responsabili in caso di emergenza.

L’evoluzione della situazione sarà seguita nelle prossime ore dagli enti di monitoraggio internazionali e locali, mentre la popolazione resta in attesa di eventuali aggiornamenti su repliche o variazioni del quadro sismico.