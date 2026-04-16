Scossa di terremoto al confine Montenegro-Bosnia | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto ha colpito il Montenegro alle 15:43 di oggi, giovedì 16 aprile. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 3.8, con epicentro nell’estremo nord del Paese, vicino al confine con la Bosnia Erzegovina. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 10km; proprio la poca profondità ha favorito la percezione dell’evento da parte della popolazione in un’area più ampia. Non sono noti, al momento, danni a persone o cose. La scossa registrata oggi rientra nella categoria dei terremoti moderati o deboli, generalmente percepibili ma raramente dannosi. La profondità di circa 10km è tipica dei terremoti crostali, cioè quelli che avvengono nella parte più superficiale della crosta terrestre, e che proprio per questo possono essere avvertiti con maggiore chiarezza dalla popolazione.

Eventi di questo tipo sono tutt’altro che rari nell’area balcanica: anche negli ultimi mesi si sono registrate numerose scosse di bassa magnitudo in Montenegro, spesso comprese tra 2 e 3, a testimonianza di una sismicità diffusa e continua. Più che un episodio isolato, quindi, il sisma odierno si inserisce in una lunga sequenza di micro-attività che caratterizza la regione.

Un territorio plasmato dalle forze della Terra

Per comprendere davvero la sismicità del Montenegro e delle aree circostanti, bisogna allargare lo sguardo alla geologia dell’intero settore adriatico-balcanico. Qui si incontrano e interagiscono la placca africana e quella eurasiatica, in un lento ma costante movimento che genera compressioni, fratture e faglie attive.

Le catene montuose delle Alpi Dinariche, che attraversano Montenegro, Bosnia ed Erzegovina e Croazia, rappresentano una zona particolarmente dinamica. In queste aree i terremoti si concentrano spesso lungo sistemi di faglie ben definiti, con attività sia superficiale sia più profonda. Il risultato è una sismicità “diffusa”: non sempre si manifestano grandi terremoti, ma il territorio è costantemente attraversato da piccoli aggiustamenti della crosta terrestre.

Questo spiega perché anche scosse relativamente modeste, come quella di oggi, siano parte di un processo naturale continuo: la Terra si deforma lentamente, accumula energia e la rilascia a intervalli più o meno regolari.

I grandi terremoti della storia: il caso del 1979

Se oggi il sisma è stato contenuto, la storia sismica del Montenegro ricorda che questa regione può essere teatro anche di eventi molto più violenti. Il caso più emblematico è il terremoto del 15 aprile 1979, uno dei più distruttivi dell’area adriatica nel XX secolo.

Con una magnitudo di circa 6.9, quel terremoto causò danni ingenti lungo tutta la costa montenegrina e nelle aree limitrofe, con effetti percepiti fino a città lontane come Sarajevo e Belgrado. La sequenza non si esaurì con la scossa principale: seguirono oltre 90 repliche significative, alcune superiori a magnitudo 6, segno di un sistema di faglie fortemente sollecitato.

Questo evento storico rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per gli studi sismologici della regione, perché dimostra come anche zone apparentemente tranquille possano accumulare energia per lunghi periodi e rilasciarla in modo improvviso.

Eventi recenti nei Balcani: una sismicità condivisa

Il Montenegro non è un caso isolato: tutta la regione balcanica presenta caratteristiche simili. Un esempio recente è il terremoto del 2022 in Bosnia ed Erzegovina, di magnitudo circa 5.7–6.0, con epicentro non lontano dal confine montenegrino. Questo evento è stato avvertito in un’area vastissima, fino all’Italia, dimostrando quanto le onde sismiche possano propagarsi efficacemente lungo la dorsale adriatica.

Anche negli anni più recenti si registrano eventi di magnitudo moderata nell’area, come un terremoto di magnitudo 5.5 nelle zone limitrofe al Montenegro nel 2024. Si tratta di segnali di una sismicità costante, che alterna lunghi periodi di quiete apparente a episodi più significativi.