Settimana nazionale dell’astronomia 2026: gran finale a Reggio Calabria tra scienza e mito

La Settimana Nazionale dell’Astronomia 2026 entra nella sua fase conclusiva e si prepara a regalare al pubblico un appuntamento di grande valore scientifico e culturale. L’iniziativa, dal titolo “Gli studenti fanno vedere le stelle”, rappresenta uno degli eventi più significativi nel panorama educativo italiano, capace di coinvolgere scuole, docenti e studenti in un percorso che guarda al futuro della ricerca scientifica. Promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e organizzata dalla Società Astronomica Italiana in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica, la manifestazione si conferma un punto di riferimento per la diffusione della cultura astronomica e per l’orientamento dei giovani verso le discipline STEM.

Un progetto nazionale per accendere la passione scientifica

La Settimana Nazionale dell’Astronomia si distingue per il suo obiettivo principale: stimolare nei giovani una concreta passione per la ricerca astronomica, mostrando le opportunità formative e professionali offerte dal settore. In tutta Italia, scuole e istituzioni hanno partecipato a una serie di eventi che uniscono didattica, divulgazione e sperimentazione. Tra le iniziative più rilevanti spiccano la campagna contro l’inquinamento luminoso “Accendiamo le Stelle”, il prestigioso Concorso “Giovanni Virginio Schiaparelli” e il Premio Cosmos degli Studenti, strumenti fondamentali per avvicinare le nuove generazioni alla scienza.

L’edizione 2026 si è aperta ufficialmente il 27 aprile a Monza con la finale dei Campionati Italiani di Astronomia, dando il via a una settimana intensa e ricca di appuntamenti distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Il gran finale a Reggio Calabria: il cielo incontra la cultura classica

Il momento più atteso per il pubblico arriva sabato 2 maggio alle ore 17:30 a Reggio Calabria, dove si terrà l’evento conclusivo presso il Planetarium Pythagoras. Una scelta non casuale, che porta il baricentro dell’evento nel Sud Italia, valorizzando il ruolo crescente del territorio nella divulgazione scientifica. La chiusura della Settimana dell’Astronomia si distingue per un approccio originale e interdisciplinare, capace di costruire un ponte tra la scienza e le radici della cultura umanistica. Protagonista assoluta sarà la professoressa Paola Radici Colace, già ordinaria di Filologia Classica presso l’Università di Messina.

La docente guiderà il pubblico in una conferenza dal titolo: “quando il cielo parlava greco: stelle e miti”, offrendo una lettura affascinante del legame tra astronomia e tradizione classica.

Un evento aperto alla cittadinanza e alla formazione docenti

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e si inserisce all’interno del corso di formazione per docenti “Il mondo ellenico: la culla invisibile del sapere occidentale”. Questo elemento rafforza il ruolo del planetario come spazio di formazione multidisciplinare, capace di integrare sapere scientifico e umanistico. L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per studenti, insegnanti e appassionati di approfondire temi che spaziano dalla mitologia greca alla moderna astrofisica, in un dialogo continuo tra passato e presente.

Esperienza immersiva tra simulazioni e osservazione del cielo

A rendere ancora più coinvolgente l’evento conclusivo sarà la parte esperienziale. Dopo la conferenza, i partecipanti potranno assistere a una simulazione sotto la cupola del planetario, seguita da un’osservazione guidata del cielo reale al telescopio. Un momento altamente suggestivo che incarna perfettamente lo spirito della Settimana Nazionale dell’Astronomia: unire conoscenza teorica ed esperienza diretta, permettendo al pubblico di riscoprire il fascino dell’universo.

La serata si configura così come un’occasione unica per “rivedere le stelle”, non solo in senso letterale, ma anche come simbolo di una rinnovata attenzione verso la scienza, la cultura e il futuro delle nuove generazioni.