Smart Thermal Grids e geostrutture energetiche: al via la Training School internazionale sull’energia sostenibile

Dal 21 al 23 aprile a Grottaminarda, la Sezione Irpinia dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ospiterà la Training School Internazionale “Smart Thermal Grids: Integrating Energy Geo-structures with Other Sources”, organizzata nell’ambito della COST Action CA21156 – FOLIAGE, iniziativa europea dedicata allo sviluppo e alla diffusione di tecnologie innovative per l’integrazione delle geostrutture energetiche nei sistemi energetici sostenibili. L’iniziativa, come sottolinea il direttore della Sezione Irpinia, Annamaria Vicari, rappresenta un’importante occasione di formazione e collaborazione scientifica a livello europeo, contribuendo allo sviluppo di soluzioni innovative per l’integrazione delle fonti rinnovabili nei sistemi energetici urbani e per la transizione verso modelli più sostenibili.

La scuola riunirà dottorandi, ricercatori e professionisti provenienti da diversi Paesi europei per approfondire il ruolo delle Energy Geo-structures (EGs) – come pali energetici, paratie e fondazioni energetiche – nei sistemi energetici integrati e nelle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento di quinta generazione (5GDHC).

L’evento

L’evento si svolgerà presso il campus di ricerca INGV di Grottaminarda, dove è in fase di realizzazione lo STEMLab – Museo Interattivo delle Geoscienze, un edificio a energia zero che integra geotermia a bassa entalpia, geostrutture energetiche, sistemi fotovoltaici e tecnologie avanzate di monitoraggio, concepito come uno spazio dedicato allo studio e alla sperimentazione di soluzioni energetiche innovative, nonché alla formazione e alla divulgazione scientifica.

Il programma delle tre giornate prevede lezioni scientifiche con esperti internazionali, analisi di casi studio e attività pratiche, favorendo il confronto interdisciplinare. Saranno presentati metodi e strumenti per la progettazione, simulazione e gestione di sistemi energetici ibridi, basati sull’integrazione tra geotermia, pompe di calore, sistemi di accumulo termico, tecnologie solari e recupero di calore di scarto. Particolare attenzione sarà dedicata al monitoraggio, all’analisi dei dati, alle strategie di controllo e alla valutazione delle prestazioni energetiche, elementi chiave per lo sviluppo di reti termiche intelligenti e sistemi urbani a basse emissioni.