SpaceX, il potente razzo Falcon Heavy torna in orbita per la prima volta in oltre un anno | VIDEO

Il possente razzo Falcon Heavy di SpaceX è tornato in orbita per la prima volta in un anno e mezzo. Un Falcon Heavy con in cima l’enorme satellite per telecomunicazioni ViaSat-3 F3 è stato lanciato dal Kennedy Space Center (KSC) della NASA in Florida alle 16:13 (ora italiana) di oggi, mercoledì 29 aprile. Il satellite da 6,6 tonnellate è diretto verso l’orbita geostazionaria (GEO), che si trova a 35.786 chilometri sopra la Terra. A tale altitudine, la velocità orbitale corrisponde alla velocità di rotazione del nostro pianeta, consentendo ai satelliti di “stazionare” continuamente sulla stessa porzione di spazio. La missione del ViaSat-3 F3 è di grande portata: il satellite fornirà servizi a banda larga ad alta velocità ai clienti di tutta la regione Asia-Pacifico.

I due booster laterali del Falcon Heavy sono rientrati per l’atterraggio alla base spaziale di Cape Canaveral, in Florida, circa otto minuti dopo il lancio, toccando terra presso le strutture di atterraggio di SpaceX, situate a valle della piattaforma di lancio del Kennedy Space Center. In linea con il profilo di volo della missione, il booster centrale non è stato recuperato ed è precipitato nell’Oceano Atlantico al termine della sua funzione.

Il secondo stadio del Falcon Heavy, invece, trasporterà il satellite ViaSat-3 F3 in orbita di trasferimento geostazionaria, rilasciandolo circa cinque ore dopo il lancio.

SpaceX aveva inizialmente previsto di lanciare questa missione lunedì 27 aprile, ma il maltempo ha impedito il lancio.

SpaceX, il rientro dei booster laterali del razzo Falcon Heavy

Il razzo Falcon Heavy

Il Falcon Heavy utilizza tre primi stadi modificati e assemblati del razzo Falcon 9 di SpaceX. Il booster centrale ospita uno stadio superiore, integrato con il carico utile. Insieme, questi tre booster generano circa 5,1 milioni di libbre di spinta al decollo, rendendo il Falcon Heavy il secondo lanciatore più potente attualmente in funzione. Il leader è il razzo lunare Space Launch System (SLS) della NASA, che genera 8,8 milioni di libbre. Starship di SpaceX genera ben 16,7 milioni di libbre di spinta al decollo, ma è ancora in fase di sviluppo.

Il Falcon Heavy ha debuttato nel febbraio 2018 con un volo di prova che ha lanciato in orbita attorno al Sole la Tesla Roadster rosso ciliegia del fondatore di SpaceX, Elon Musk. Da allora, il razzo ha effettuato altre 10 missioni, tutte con successo. È passato un po’ di tempo dall’ultimo lancio del Falcon Heavy: l’ultimo risale all’ottobre 2024, quando ha inviato il veicolo spaziale della NASA Europa Clipper verso il sistema di Giove.

Il satellite ViaSat-3 F3

Come suggerisce il nome, ViaSat-3 F3 è il terzo satellite ViaSat-3 a raggiungere l’orbita. ViaSat-3 F1 lo fece a bordo di un Falcon Heavy nell’aprile 2023, e ViaSat-3 F2 lo seguì nel novembre 2025 a bordo di un Atlas V della United Launch Alliance.

ViaSat-3 F1 attualmente fornisce servizi ai clienti a bordo degli aerei di linea, mentre ViaSat-3 F2 servirà gli utenti nelle Americhe quando entrerà in funzione il mese prossimo. ViaSat-3 F3 completa la mini-costellazione ViaSat-3.

“Questo lancio segna un momento cruciale nel nostro percorso per offrire una banda larga veloce, sicura, affidabile, ad alta capacità e altamente flessibile ai nostri clienti commerciali, della difesa e privati”, ha dichiarato Dave Abrahamian, vicepresidente dei sistemi spaziali di ViaSat, in un comunicato stampa dell’azienda all’inizio di questo mese.