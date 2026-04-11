SpaceX lancia un cargo Cygnus: materiali e rifornimenti per la ISS | FOTO e VIDEO

Il cargo dell'azienda Northrop Grumman porta sulla ISS materiali per decine di esperimenti: l'aggancio è previsto alle 12:50 di lunedì 13 aprile

SpaceX lancia una navetta cargo Cygnus verso la ISS

Un razzo Falcon 9 di SpaceX ha lanciato una navetta cargo Cygnus dalla Cape Canaveral Space Force Station, in Florida, per consegnare un carico di materiali scientifici e rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La navetta senza equipaggio, dell’azienda Northrop Grumman, è stata chiamata Steven R. Nagel in onore dell’ex astronauta della NASA che ha partecipato a quattro missioni dello Space Shuttle, ha comandato la missione del Gamma Ray Observatory e ha trascorso complessivamente 723 ore in orbita. L’aggancio alla ISS è previsto alle 12:50 di lunedì 13 aprile e a catturare la navetta sarà il braccio robotico Canadarm2, manovrato dagli astronauti Jack Hathaway e Chris Williams, entrambi della NASA. La navetta sarà installata sulla porta del modulo Unity rivolta verso la Terra e poi gli astronauti potranno iniziare a scaricare il materiale.

Materiali per decine di esperimenti

Il cargo porta sulla ISS materiali per decine di esperimenti. Fra questi ci sono moduli destinati a studi di fisica quantistica, a nuove tecnologie informatiche e alla ricerca della materia oscura, la materia invisibile e sconosciuta che si ritiene occupi il 25% dell’Universo. Altri moduli sono dedicati alla produzione in orbita di cellule staminali destinate alla terapia di malattie del sangue e di tumori. Cygnus trasporta inoltre aggregati di cellule, chiamati organoidi, da utilizzare come modelli per studiare il microbioma intestinale e un dispositivo per le ricerche sul meteo spaziale.

Una volta scaricato il materiale e i rifornimenti, gli astronauti utilizzeranno la navetta come un deposito di rifiuti. Ad ottobre, quando lascerà la ISS, Cygnus tornerà verso la Terra per distruggersi insieme al suo carico nell’impatto con l’atmosfera.

Foto
  • lancio cargo cygnus
    Credit: SpaceX
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    Credit: SpaceX
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