SpaceX lancia un cargo Cygnus: materiali e rifornimenti per la ISS | FOTO e VIDEO

Un razzo Falcon 9 di SpaceX ha lanciato una navetta cargo Cygnus dalla Cape Canaveral Space Force Station, in Florida, per consegnare un carico di materiali scientifici e rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La navetta senza equipaggio, dell’azienda Northrop Grumman, è stata chiamata Steven R. Nagel in onore dell’ex astronauta della NASA che ha partecipato a quattro missioni dello Space Shuttle, ha comandato la missione del Gamma Ray Observatory e ha trascorso complessivamente 723 ore in orbita. L’aggancio alla ISS è previsto alle 12:50 di lunedì 13 aprile e a catturare la navetta sarà il braccio robotico Canadarm2, manovrato dagli astronauti Jack Hathaway e Chris Williams, entrambi della NASA. La navetta sarà installata sulla porta del modulo Unity rivolta verso la Terra e poi gli astronauti potranno iniziare a scaricare il materiale.

Materiali per decine di esperimenti

Il cargo porta sulla ISS materiali per decine di esperimenti. Fra questi ci sono moduli destinati a studi di fisica quantistica, a nuove tecnologie informatiche e alla ricerca della materia oscura, la materia invisibile e sconosciuta che si ritiene occupi il 25% dell’Universo. Altri moduli sono dedicati alla produzione in orbita di cellule staminali destinate alla terapia di malattie del sangue e di tumori. Cygnus trasporta inoltre aggregati di cellule, chiamati organoidi, da utilizzare come modelli per studiare il microbioma intestinale e un dispositivo per le ricerche sul meteo spaziale.

Una volta scaricato il materiale e i rifornimenti, gli astronauti utilizzeranno la navetta come un deposito di rifiuti. Ad ottobre, quando lascerà la ISS, Cygnus tornerà verso la Terra per distruggersi insieme al suo carico nell’impatto con l’atmosfera.