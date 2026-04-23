Spazio, Avio: fissata una nuova data di lancio per il volo VV29 del razzo Vega C

A seguito della conclusione degli accertamenti relativi al problema tecnico individuato in una linea di produzione di un componente di un sottosistema dopo l’integrazione del lanciatore per il volo VV29, la nuova data di lancio è stata fissata per il 19 maggio 2026 alle 00:52 ora locale. Lo rende noto Avio, che aggiunge come le attività siano state condotte in stretto coordinamento con tutti i partner coinvolti. Il razzo Vega C e il suo carico utile, il satellite Smile, si trovano in condizioni stabili e di sicurezza. Il satellite, realizzato in collaborazione tra la Chinese Academy of Sciences (CAS) e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), sarebbe dovuto partire giovedì 9 aprile (alle 08:29 ora italiana) dalla base di Kourou in Guyana Francese, ma il lancio era stato rimandato per un problema ad un sottosistema del vettore Vega C.