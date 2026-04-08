Spazio, l’UE rafforza EUSPA: verso uno statuto autonomo e più poteri operativi

La Commissione Europea accelera sul rafforzamento della governance spaziale proponendo un nuovo regolamento per dotare l’Agenzia dell’Unione Europea per i servizi spaziali (EUSPA) di un atto costitutivo autonomo. La riforma prevede anche il cambio di denominazione dell’attuale Agenzia per il programma spaziale europeo e l’adeguamento delle disposizioni del regolamento vigente, in linea con l’espansione delle responsabilità operative dell’ente. Il passaggio a uno statuto indipendente consentirà all’Agenzia di svincolarsi dai cicli di bilancio settennali dell’Unione, evitando revisioni periodiche della sua base giuridica. Una mossa che punta a garantire maggiore stabilità e continuità operativa in un settore strategico.

Nel ruolo di braccio operativo delle attività spaziali europee, l’EUSPA continuerà a gestire i sistemi di navigazione satellitare Galileo e EGNOS, oltre a presidiare la sicurezza delle infrastrutture spaziali dell’UE. Centrale anche la funzione di raccordo tra innovazione tecnologica e applicazioni concrete: l’Agenzia traduce i dati satellitari in servizi utili per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, rafforzando l’ecosistema spaziale europeo.

Attraverso questo atto costitutivo dedicato, si legge in una nota, “la Commissione mira a rafforzare il ruolo dell’Agenzia come principale fornitore di servizi nel settore spaziale globale, nonché ad attribuirle ulteriori responsabilità in altri settori legati allo Spazio, a condizione che disponga della capacità operativa e delle risorse necessarie“. La proposta mira a garantire che l’Unione Europea mantenga la propria autonomia strategica e rimanga un attore competitivo in un contesto spaziale internazionale in rapida evoluzione.