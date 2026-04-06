Sprofonda nella neve e resta intrappolato per ore: intervento del Soccorso Alpino

Una giornata iniziata come una normale escursione in montagna si è trasformata in una situazione di pericolo per un 55enne trentino. L’uomo era partito alle 8 del mattino da Malga Larici, diretto verso Cima Portule. Durante la salita lungo il crinale, però, ha iniziato a sprofondare nella neve ancora presente in abbondanza, ma resa instabile dalle temperature elevate degli ultimi giorni. Il terreno, apparentemente compatto, si è rivelato cedevole, intrappolandolo progressivamente fino alla vita. Nonostante i tentativi di liberarsi, ogni movimento risultava sempre più faticoso, aggravando una condizione già critica e aumentando il rischio di esaurimento fisico.

La richiesta di aiuto e l’intervento dei soccorsi

Con il passare delle ore e le energie ormai ridotte al minimo, l’escursionista ha deciso di chiedere aiuto contattando la centrale del 118. L’allarme è scattato attorno alle 14.30, quando è stato attivato il Soccorso Alpino dei Sette Comuni. Considerata la difficoltà del terreno e la posizione dell’uomo, è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero di Treviso emergenza. Le condizioni della neve, resa molle dal caldo, rendevano infatti complicato un intervento via terra e aumentavano il rischio sia per il disperso sia per i soccorritori. La rapidità dell’attivazione ha permesso di intervenire prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

Il recupero e il lieto fine

Una volta giunta sul posto, l’eliambulanza ha effettuato una manovra in hovering per sbarcare un tecnico del Soccorso Alpino. Il soccorritore ha raggiunto l’escursionista, aiutandolo a liberarsi dalla neve e a recuperare una posizione stabile. Dopo aver verificato le sue condizioni, lo ha accompagnato fino al punto di imbarco sull’elicottero. L’uomo, provato ma in buono stato generale, è stato quindi trasportato in sicurezza e riaccompagnato alla propria auto. L’episodio evidenzia ancora una volta i rischi legati alle escursioni in quota durante i periodi di disgelo, quando la neve può trasformarsi in una trappola insidiosa anche per escursionisti esperti.