Stoccaggi gas Italia al 90% prenotato: sistema in posizione di sicurezza per l’inverno 2026

L’Italia si avvia verso la stagione invernale 2026 con un significativo vantaggio strategico sul fronte energetico. Secondo quanto comunicato da SNAM, le ultime aste di conferimento hanno già assegnato il 90% della capacità di stoccaggio gas, pari a 17,5 miliardi di metri cubi. Un dato che rafforza la posizione del Paese in un contesto europeo ancora caratterizzato da livelli di riempimento inferiori. Al 23 aprile, gli stoccaggi italiani risultano pieni al 46,5%, un valore nettamente superiore rispetto alla media europea del 30,6%. Questo differenziale rappresenta uno degli elementi più rilevanti per il sistema energetico nazionale, garantendo un margine di sicurezza maggiore rispetto ad altri grandi Paesi dell’Unione.

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha sottolineato l’importanza di questo risultato dichiarando: “SNAM oggi ha comunicato che con le ultime aste di conferimento di capacità di stoccaggio è stato già assegnato spazio per 17,5 miliardi di metri cubi pari al 90% della capacità disponibile”.

Piano di riempimento e acquisti di gas: cosa succederà nei prossimi mesi

Nei prossimi mesi, fino a ottobre 2026, gli operatori che hanno prenotato la capacità dovranno procedere con l’acquisto e l’iniezione del gas nei siti di stoccaggio. Questo processo seguirà un piano di riempimento che risponde alle esigenze tecniche delle infrastrutture. Come evidenziato dal ministro: “nei prossimi mesi (sino ad ottobre 2026) gli operatori che hanno prenotato la capacità dovranno, secondo un piano di riempimento che deve rispondere alle esigenze tecniche dei siti di stoccaggio, acquistare il gas ed iniettarlo all’interno dei siti stessi”.

Il sistema italiano dovrà acquistare circa 9 miliardi di metri cubi di gas per raggiungere il livello del 90% già prenotato. Un quantitativo significativamente inferiore rispetto ad altri Paesi europei, che partono da livelli di riempimento più bassi.

Vantaggio competitivo rispetto agli altri Paesi europei

Il minor fabbisogno di acquisti rappresenta un elemento chiave in termini di stabilità dei prezzi e sicurezza energetica. In un mercato del gas spesso soggetto a volatilità, partire da un livello di stoccaggi gas Italia già elevato consente di ridurre l’esposizione a picchi di domanda e tensioni geopolitiche. Il ministro ha evidenziato chiaramente questo aspetto: “al 23 aprile gli stoccaggi italiani sono pieni al 46,5%, a fronte di una media europea del 30,6%, cosa che si colloca in una posizione di estrema sicurezza: per riempiere sino al 90% già prenotato, il sistema italiano dovrà acquistare un quantitativo di gas pari a circa 9 miliardi di metri cubi, molto meno di altri grandi paesi europei che hanno livelli di riempimento degli stoccaggi inferiori ai nostri”.

Coordinamento europeo e piano Accelerate EU

Parallelamente alla gestione nazionale, l’attenzione si sposta anche sul coordinamento a livello comunitario. Il riferimento è al piano Accelerate EU, presentato il 22 aprile, che punta a evitare una concentrazione degli acquisti di gas nello stesso periodo tra i vari Stati membri. Il ministro ha concluso sottolineando l’importanza di questo approccio condiviso: “ovviamente monitoreremo la situazione, come peraltro auspicato nel piano Accellerate EU presentato ieri 22 aprile, al fine di favorire un coordinamento tra paesi membri nella campagna di riempimento e di evitare la concentrazione degli acquisti di gas negli stessi periodi”.

Prospettive per il sistema energetico italiano

Con un livello di capacità di stoccaggio gas già ampiamente prenotato e una posizione superiore alla media europea, l’Italia si prepara ad affrontare i prossimi mesi con maggiore tranquillità. Il combinato tra pianificazione anticipata, minore fabbisogno di acquisti e coordinamento europeo rappresenta un fattore determinante per garantire continuità energetica e stabilità economica nel breve e medio periodo.