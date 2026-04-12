Super tifone Sinlaku, la tempesta più violenta del pianeta punta Guam: raffiche di vento a 335 Km/h, onde gigantesche e rischio devastazione

Il Super Tifone Sinlaku, nel cuore del Pacifico occidentale, è in queste ore la tempesta più violenta del pianeta. Un colosso atmosferico che si muove verso Guam e le Isole Marianne Settentrionali, minacciando centinaia di migliaia di persone lungo la sua traiettoria. Nato da una depressione tropicale in un’area di oceano insolitamente caldo, Sinlaku ha trovato condizioni ideali per intensificarsi: acqua superficiale oltre la soglia critica per lo sviluppo dei cicloni, bassa presenza di wind shear in quota e un’ampia riserva di umidità. In poche decine di ore il sistema è passato da tifone “ordinario” a vero super tifone, con una struttura compatta e ben organizzata, un occhio perfettamente definito e bande spiraliformi che si estendono per centinaia di chilometri. I venti raggiungono valori da uragano estremo, capaci di sradicare alberi, scoperchiare tetti e rendere impossibile ogni spostamento all’aperto.

Ma la minaccia non arriva soltanto dalle raffiche: il mare, sollevato da un campo di vento così intenso, può spingere verso le coste onde di diversi metri e innalzare pericolosamente il livello dell’oceano con mareggiate e storm surge, spesso responsabili dei danni più gravi durante questi eventi. A questo si aggiungono piogge torrenziali, in grado di provocare allagamenti improvvisi e frane sui rilievi delle isole.

Guam e le Marianne Settentrionali si preparano al passaggio di questo gigante atmosferico con chiusura delle scuole, voli cancellati, porti in allerta e popolazione invitata a mettere in sicurezza abitazioni e attività. In aree così esposte, ogni ora è preziosa: anticipare gli effetti del vento, del mare e delle precipitazioni permette alle autorità di modulare evacuazioni, chiusure e interventi di emergenza.

Sinlaku rappresenta anche un campanello d’allarme dal punto di vista climatologico. Un super tifone di questa intensità nel mese di aprile, ancora all’inizio della stagione dei cicloni tropicali nel Pacifico occidentale, conferma una tendenza verso episodi di forte intensificazione in periodi dell’anno un tempo considerati meno a rischio. Non significa che ogni singolo evento sia “causato” dal cambiamento climatico, ma che il contesto in cui questi sistemi si sviluppano è sempre più favorevole alle fasi esplosive di rafforzamento.