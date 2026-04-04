Taiwan, piogge torrenziali causano inondazioni nella contea di Miaoli: trasporti in tilt | VIDEO

Il governo della contea di Miaoli, a Taiwan, ha richiamato in servizio il personale dalle ferie oggi per far fronte alle forti piogge e alle inondazioni che hanno causato. Considerato il pericolo di frane, la cittadina montuosa di Taian ha chiuso scuole e uffici da sabato pomeriggio almeno fino a mezzanotte, come misura precauzionale per prevenire incidenti, secondo quanto riportato da CNA. L’Agenzia meteorologica centrale aveva emesso allerte per piogge torrenziali nella regione, con inondazioni che hanno colpito anche le cittadine di Beipu ed Emei nella vicina contea di Hsinchu.

A Miaoli si sono verificati allagamenti nei pressi della centrale elettrica di Tongsiao, con la chiusura di diverse strade e di un sottopassaggio. Secondo i dati, l’area che ha registrato le maggiori precipitazioni accumulate è stata la cittadina di Sanwan, con 360mm in 17 ore, seguita dalla cittadina di Nanjhuang (355,5mm) e dalla stazione ferroviaria ad alta velocità di Miaoli, nella cittadina di Houlong, con 337mm.

Il magistrato della contea di Miaoli, Chung Tung-chin, ha dichiarato di aver ordinato ai funzionari governativi di interrompere le loro ferie per combattere le inondazioni. Vigili del Fuoco e personale dei dipartimenti coinvolti nei trasporti, nell’ingegneria e nei servizi idrici sono stati chiamati a dare una mano nelle operazioni di emergenza, ha affermato Chung. Le strade bloccate da rocce e alberi caduti sono in fase di sgombero, ha aggiunto.

Maltempo, problemi anche in altre zone di Taiwan

Il maltempo ha causato disagi ai trasporti anche in altre zone di Taiwan, con gli aeroporti di Taichung e Tainan che hanno temporaneamente sospeso le operazioni a terra. A Taipei, la funivia di Maokong è stata chiusa nel pomeriggio a causa dei temporali. Nella città di Hsinchu, le inondazioni hanno colpito due abitazioni e sommerso un sottopassaggio, mentre il vento ha abbattuto degli alberi. La città ha registrato 50,5mm di pioggia all’ora, secondo quanto comunicato dal Comune di Hsinchu.

Trasporti in tilt nell’ovest di Taiwan

Le inondazioni causate dalle forti piogge hanno interrotto i servizi ferroviari nell’ovest di Taiwan, con la circolazione su un solo binario disponibile ieri mattina tra le stazioni di Miaoli e Jhunan nella contea di Miaoli, ha comunicato la Taiwan Railway Corp. La Taiwan Railway ha spiegato che l’acqua ha sommerso i binari a Miaoli e nel comune di Jhunan, costringendo alcuni treni a tornare indietro. Massi sono caduti all’ingresso di una galleria tra le due stazioni, ha aggiunto la compagnia, precisando di aver istituito una task force di emergenza per gestire la situazione.

Anche i servizi ferroviari tra le stazioni di Dashan e Houlong, nella contea di Miaoli, sono stati sospesi a causa delle inondazioni, ma la circolazione sul binario occidentale è tornata alla normalità intorno alle 7:10, con il ritirarsi dell’acqua. I treni sul binario orientale tra le due stazioni hanno viaggiato a velocità ridotta. Il servizio ferroviario tra le stazioni di Hengshan e Jiuzantou sulla linea Neiwan nella contea di Hsinchu è stato sospeso a causa dell’allagamento dei binari, ha comunicato Taiwan Railway.