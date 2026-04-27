Tech, AI e innovazione applicata: l’Italia a eMerge Americas 2026

eMerge Americas 2026, svoltosi il 23 e 24 aprile al Miami Beach Convention Center, ha segnato il debutto dell’Italia con una collettiva nazionale di imprese innovative, accompagnate da Agenzia ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. L’iniziativa ha portato a Miami 14 aziende italiane attive in diversi settori ad alta tecnologia, in un contesto considerato strategico per l’accesso ai mercati nord e sudamericani. eMerge Americas si conferma una delle principali piattaforme internazionali dedicate all’innovazione tecnologica nelle Americhe. L’edizione 2026 ha riunito oltre 20mila partecipanti, più di 60 Paesi, 250 speaker e oltre 300 espositori, con un focus su AI e deep tech, sicurezza nazionale, sanità e finanza. Per startup e imprese innovative, Miami rappresenta un punto di incontro privilegiato tra investitori, aziende e istituzioni, grazie alla sua posizione geografica e alla forte connessione con i mercati latinoamericani.

L’Italia e l’innovazione applicata

Il Padiglione Italia ha presentato un ecosistema tecnologico fortemente orientato all’applicazione concreta dell’innovazione. Le soluzioni esposte hanno coperto un ampio spettro di settori, con un filo conduttore comune: l’uso avanzato di intelligenza artificiale, dati e automazione per migliorare processi e servizi. Una parte rilevante delle tecnologie ha riguardato le smart city e la mobilità intelligente, con sistemi capaci di analizzare dati in tempo reale per ottimizzare la gestione urbana e delle flotte di veicoli. Parallelamente, grande attenzione è stata riservata alla salute digitale, con innovazioni che includono strumenti per la diagnosi remota e tecnologie avanzate per lo screening oncologico, tra cui soluzioni basate su microonde per la prevenzione del tumore al seno.

Accanto a questi ambiti, si sono distinti anche progetti dedicati all’efficienza energetica e alla sostenibilità industriale, con sistemi in grado di migliorare le prestazioni di macchinari esistenti senza necessità di sostituzione, riducendo così costi e impatto ambientale. Il settore dell’aviazione ha portato piattaforme di monitoraggio e analisi in tempo reale per aumentare sicurezza ed efficienza operativa, mentre la creator economy e il marketing digitale hanno visto l’introduzione di strumenti predittivi basati su AI per la gestione dei contenuti e delle audience. Infine, un ruolo importante è stato riservato alla formazione e allo sviluppo delle competenze, con soluzioni basate su intelligenza artificiale e strumenti interattivi come i serious game, pensati per favorire l’upskilling in modo più efficace e coinvolgente.

Le aziende italiane protagoniste

La delegazione italiana, selezionata da Agenzia ICE, ha riunito imprese provenienti da tutto il territorio nazionale: Asymmetrica, Bytek, BM Diagnostics, Carchain, Exo Lab Italia, Flyon Aero, Ganiga.ai, Hevolus, Intuos, PA360, Ruralis, Tinental, UBT – Umbria Bioengineering Technologies e Vidoser.

Miami come ponte tra mercati

La scelta di Miami come sede dell’evento rafforza il ruolo della città come snodo tra Stati Uniti e America Latina. In questo ecosistema, fatto di capitali, talenti e networking internazionale, la presenza italiana si inserisce con l’obiettivo di costruire partnership industriali e aprire nuovi canali di crescita.

Una prima volta che guarda avanti

Il debutto dell’Italia a eMerge Americas 2026 rappresenta un passaggio significativo nel percorso di internazionalizzazione dell’innovazione italiana. Una presenza che non si limita alla vetrina espositiva, ma punta a consolidare relazioni strategiche e a rafforzare il posizionamento delle imprese tecnologiche italiane nei mercati globali.