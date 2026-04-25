Tempesta di grandine sulla strada Arar-Turaif: disagi e preoccupazioni | VIDEO

Un temporale di grandine ha colpito la strada Arar–Turaif nella regione delle Frontiere del Nord dell’Arabia Saudita, causando significativi disagi e sollevando gravi preoccupazioni per la sicurezza dei viaggiatori. La tempesta, che ha portato con sé grandine di grandi dimensioni, è stata un evento raro e violento per la regione. La tempesta, che è arrivata in modo imprevisto, ha creato condizioni pericolose per gli automobilisti. I chicchi di grandine, di dimensioni notevoli, si sono accumulati rapidamente sulla strada, rendendo la circolazione estremamente pericolosa. Molti veicoli sono stati costretti a fermarsi a causa della scarsa visibilità e del rischio di danni causati dalla grandine. I testimoni hanno descritto la scena come caotica.

Le autorità locali hanno risposto prontamente alla situazione, consigliando alle persone di rimanere lontane dalle strade e attendere che la tempesta si placasse.

Risposte e misure di sicurezza

I team di emergenza sono stati dispiegati per valutare i danni e fornire assistenza a coloro che sono stati colpiti dalla tempesta. Anche le squadre di manutenzione stradale sono state inviate per rimuovere l’accumulo di grandine dalle principali arterie stradali, garantendo che la rete di trasporto potesse tornare alla normalità il prima possibile. Il governo ha inoltre intensificato gli sforzi per sensibilizzare la popolazione sulle misure di sicurezza da adottare durante condizioni meteorologiche.