Tempesta geomagnetica in arrivo: un buco nell’atmosfera del Sole punta la Terra

L’attività solare sta registrando un incremento significativo a causa di un vasto buco coronale che si è aperto nell’atmosfera della nostra stella, posizionandosi in una traiettoria direttamente rivolta verso il nostro pianeta. Questa apertura strutturale permette la fuoriuscita di un intenso flusso di vento solare ad alta velocità, composto da particelle cariche che viaggiano nello Spazio profondo verso la magnetosfera terrestre. L’impatto di questo flusso è atteso per la giornata del 18 aprile, una data che segna l’inizio di una potenziale perturbazione del campo magnetico terrestre. La dinamica solare in atto suggerisce che l’energia sprigionata potrebbe scatenare tempeste geomagnetiche di classe G2. La coincidenza temporale con la fase di Luna Nuova garantirà un’oscurità quasi totale del cielo notturno, offrendo condizioni ottimali per l’osservazione di eventuali aurore polari.

Tempeste geomagnetiche classe G2

Il fenomeno che stiamo osservando è causato da una regione della corona solare dove il campo magnetico si apre verso lo Spazio interplanetario. Da questo “buco“, il plasma solare non rimane intrappolato ma fugge a velocità molto superiori alla norma. Quando queste particelle colpiranno la Terra il prossimo 18 aprile, la loro interazione con lo scudo magnetico terrestre potrebbe generare una tempesta geomagnetica classificata come G2.

Una tempesta di questa intensità è considerata moderata, ma sufficientemente potente da generare aurore visibili a latitudini più basse del solito. Sebbene possano verificarsi lievi fluttuazioni nelle reti elettriche ad alta latitudine e piccole interferenze nei sistemi di comunicazione satellitare, il rischio per le infrastrutture tecnologiche rimane contenuto.