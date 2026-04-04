Tempeste geomagnetiche in corso: la Terra ancora sotto pressione

L’attività solare torna a far sentire la sua voce con un impatto significativo che ha colpito la magnetosfera terrestre nella giornata di ieri, 3 aprile, intorno alle ore 15:29 UTC. Un’espulsione di massa coronale (CME) ha investito in pieno il nostro pianeta innescando una forte tempesta geomagnetica che, sebbene sia attualmente in una fase di parziale attenuazione, mantiene il campo magnetico terrestre in uno stato di forte e costante riverberazione. Il fenomeno non è affatto concluso: per la giornata odierna, 4 aprile, sono infatti attese nuove perturbazioni classificate come di entità minore (G1) o moderata (G2). Questa complessa situazione meteorologica spaziale richiede particolare attenzione, poiché l’energia residua trasportata dal vento solare continua a interagire attivamente con lo scudo protettivo del nostro pianeta, prolungando gli effetti visibili e strumentali di questo rilevante evento cosmico che sta caratterizzando l’inizio del mese.

Le radici del fenomeno: l’impatto del 3 aprile

L’origine di questa agitazione geomagnetica risiede in una massiccia espulsione di plasma e campi magnetici dalla corona solare. Quando queste particelle cariche viaggiano attraverso lo Spazio interplanetario e incontrano la Terra, interagiscono violentemente con il campo magnetico terrestre, creando correnti elettriche supplementari nell’alta atmosfera e comprimendo la magnetosfera. L’impatto registrato nel pomeriggio di ieri è stato particolarmente energico, raggiungendo livelli di tempesta definiti “forti” dai sistemi di monitoraggio prima di iniziare una lenta discesa verso valori più contenuti. Tuttavia, la scia di particelle lasciata dal passaggio della CME continua a investire la Terra, mantenendo le linee del campo magnetico in uno stato di tensione che non accenna a svanire del tutto.

Cosa aspettarsi per la giornata odierna

Nonostante il picco principale dell’evento sembri essere ormai alle spalle, le previsioni per la giornata del 4 aprile indicano che la Terra resterà immersa nella scia turbolenta del vento solare. Le tempeste di classe G1 e G2 previste per oggi possono causare lievi fluttuazioni nelle reti elettriche ad alta latitudine e piccoli disturbi nelle operazioni satellitari o nei sistemi di navigazione GPS, sebbene non siano attese criticità per le infrastrutture civili comuni.