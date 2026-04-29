Tempeste senza tregua negli USA: la furia dei tornado si sposta verso il Golfo e la Costa Est

Gli Stati Uniti si trovano nel pieno di una fase meteorologica estremamente turbolenta che, dopo aver colpito duramente le pianure centrali, sta ora scivolando inesorabilmente verso le regioni meridionali e orientali del Paese. I dati raccolti tra giovedì e martedì raccontano una cronaca di devastazione con oltre mille segnalazioni di eventi estremi, inclusi quasi 60 tornado che hanno seminato il panico tra la popolazione locale. Mentre le comunità colpite iniziano a contare i danni, l’attenzione si sposta ora su un fronte instabile che minaccia di dividersi in due nuclei distinti, pronti a colpire con la stessa violenza. Quella odierna si prospetta come una giornata cruciale per milioni di cittadini residenti lungo il corridoio della I-10 e nelle aree del Mid-Atlantic, dove la convergenza di masse d’aria differenti alimenterà nubifragi e venti distruttivi. La protezione civile ha già innalzato i livelli di allerta, temendo che la forza dei fenomeni possa non diminuire nel breve termine, mantenendo alta la tensione fino al prossimo fine settimana lungo tutto il settore sud-orientale. Questo scenario richiede una vigilanza costante, poiché la rapidità con cui si formano queste supercelle rende le previsioni a breve termine fondamentali per la sicurezza pubblica, specialmente nei centri urbani più densamente popolati che si trovano sulla traiettoria del fronte.

Due aree sotto assedio: dal Texas alla Virginia

La minaccia meteorologica per le prossime ore è divisa in 2 zone critiche ben distinte. Il primo settore di instabilità si estende lungo il corridoio dell’autostrada I-10, colpendo il cuore del Sud, dal Texas centrale fino al Panhandle della Florida. Metropoli come Houston, San Antonio, Austin, New Orleans e Mobile sono nel mirino di temporali supercellulari capaci di generare grandine di grosse dimensioni, alluvioni lampo e ulteriori tornado. Se il sistema dovesse intensificarsi, il rischio potrebbe estendersi anche verso nord, interessando la Louisiana settentrionale e il Mississippi centrale.

Contemporaneamente, un secondo nucleo di maltempo sta prendendo piede nel Nord/Est e nel Medio Atlantico. Forti temporali con venti forti sono attesi tra il Kentucky orientale, il West Virginia e la Virginia, spingendosi fino a Carolina del Nord e del Sud. Città come Washington D.C., Charlotte e Richmond si preparano ad affrontare ore di massima allerta meteorologica, con il rischio di fenomeni violenti che potrebbero protrarsi per tutta la serata di mercoledì ora locale.

Weekend critico lungo il Golfo

Le previsioni a lungo termine non lasciano spazio a un miglioramento immediato. Verso la fine della settimana e durante tutto il weekend, il fronte meteorologico tenderà a stazionare tra i corridoi delle autostrade I-10 e I-20, alimentando nuovi temporali dal Texas alla Georgia. Questa barriera atmosferica, che separa l’aria calda e umida del Golfo da quella più fresca proveniente dall’interno degli Stati Uniti, diventerà il binario su cui correranno sistemi perturbati carichi di pioggia.

Sebbene il rischio di alluvioni lampo localizzate rimanga elevato, questa configurazione barica porterà con sé un effetto secondario positivo. Le precipitazioni abbondanti sono attese con speranza nelle aree colpite dalla siccità e soggette agli incendi boschivi. Il passaggio a condizioni più umide nel mese di maggio, unito alla rigogliosa crescita vegetativa primaverile, potrebbe finalmente decretare la fine della minaccia degli incendi stagionali in gran parte della regione meridionale.