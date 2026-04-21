Terremoto Giappone, la terra continua a tremare: nuova scossa al largo di Honshu | DATI e MAPPA

Il Giappone continua a fare i conti con una sequenza sismica che mantiene alta l’allerta lungo la costa orientale dell’isola di Honshu. Dopo la forte scossa registrata nelle ore precedenti, un nuovo terremoto di magnitudo 5.9 è stato rilevato alle 18:44 GMT, le 20:44 italiane di martedì, secondo i dati del Centro di Ricerca Tedesco per le Geoscienze (GFZ). L’epicentro è stato localizzato al largo della costa nord-orientale, a circa 40.21 gradi di latitudine nord e 143.02 gradi di longitudine est, con una profondità di circa 40,7 chilometri. Si tratta di una profondità intermedia, tipica dei terremoti legati alle dinamiche di subduzione, che spesso producono scosse percepite su vaste aree ma con effetti variabili in superficie. Le autorità giapponesi stanno monitorando attentamente la situazione, mentre la popolazione locale ha avvertito nuove vibrazioni.

Le faglie attive e la complessa geologia del Giappone

Il territorio giapponese si trova in una delle zone geologicamente più complesse al mondo, dove convergono diverse placche tettoniche: la placca pacifica, quella filippina, la placca eurasiatica e quella nordamericana. L’area interessata dal terremoto si colloca lungo la zona di subduzione dove la placca pacifica scivola sotto quella nordamericana, generando un accumulo di energia che viene rilasciato periodicamente sotto forma di terremoti. Questa dinamica crea un sistema di faglie attive estremamente esteso e instabile, responsabile di frequenti eventi sismici. Le scosse registrate in questi giorni potrebbero essere collegate a un riassestamento lungo una di queste faglie, oppure rappresentare una sequenza di assestamento successiva a un evento più significativo. Gli esperti sottolineano che anche terremoti di magnitudo moderata, come quello appena registrato, possono fornire indicazioni importanti sull’evoluzione delle tensioni nella crosta terrestre.

Rischio sismico elevato lungo la costa orientale

La costa orientale di Honshu è tra le aree a più alto rischio sismico del pianeta, non solo per la frequenza dei terremoti ma anche per il potenziale di eventi più distruttivi. Questa regione è esposta anche al rischio tsunami, soprattutto quando i terremoti hanno epicentro in mare e coinvolgono movimenti verticali del fondale oceanico. Le infrastrutture giapponesi sono progettate con standard antisismici tra i più avanzati al mondo, ma la combinazione di densità abitativa e attività tettonica rende necessario un monitoraggio costante. Le autorità invitano alla prudenza, ricordando che sequenze sismiche come questa possono evolvere in modi imprevedibili.

I precedenti storici: una lunga storia di terremoti devastanti

Il Giappone ha una lunga storia di terremoti distruttivi, tra cui il catastrofico evento del 2011, quando un sisma di magnitudo 9.0 al largo della costa nord-orientale provocò uno tsunami devastante e gravi conseguenze, inclusa la crisi nucleare di Fukushima. Anche in tempi più recenti, numerosi terremoti di magnitudo compresa tra 5 e 7 hanno interessato la stessa area, confermando la continua attività delle faglie locali. La sequenza attuale, pur non essendo eccezionale in termini di magnitudo, si inserisce in questo contesto di costante instabilità geologica.

Gli studiosi osservano che il comportamento delle placche in questa regione è ciclico ma non perfettamente prevedibile, e che ogni nuova scossa contribuisce a ridefinire l’equilibrio delle forze sotterranee. Proprio per questo, anche eventi apparentemente moderati vengono analizzati con grande attenzione dalla comunità scientifica internazionale.