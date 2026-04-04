Terremoto in Afghanistan: confermati 8 morti e un ferito nella provincia di Kabul

Un terremoto magnitudo 5.8 ha scosso ieri il Nord/Est dell’Afghanistan, provocando almeno 8 vittime nella provincia di Kabul. Secondo quanto confermato dal Ministero della Salute afghano, tutti i deceduti appartenevano alla stessa famiglia nella zona di Gosfand Dara. Sopravvissuto solo un bambino di circa 2 anni, rimasto ferito. L’Istituto statunitense di studi geologici ha localizzato l’epicentro a 35 km a Sud di Jorm, nella provincia di Badakhshan, ad una profondità di 186,4 km. La scossa, avvertita in diverse province del Paese, inclusa la capitale Kabul, ha generato apprensione tra la popolazione. Sharafat Zaman, portavoce del ministero della Salute, ha riferito che il bambino sopravvissuto è ricoverato per le cure necessarie.