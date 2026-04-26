Terremoto in Norvegia: scossa nella regione di Oslo

Un lieve terremoto ha colpito la regione di Oslo questa mattina, senza causare feriti né danni. Lo riferiscono la Polizia e un istituto di ricerca norvegese. Il sisma di magnitudo 3.6 si è verificato alle 9:25 (7:25 ora locale) vicino a Jessheim, circa 40km a nord-est di Oslo, secondo Norsar, l’agenzia norvegese per il monitoraggio sismico. Un elicottero della Polizia sta attualmente sorvolando l’Ostland (est), la regione in cui si è verificato il terremoto. Le pareti dell’edificio Pressens Hus, che ospita gli uffici dell’agenzia di stampa Ntb, hanno tremato, ha riferito la stessa agenzia.

“Non sono stati segnalati danni significativi a seguito del terremoto. L’elicottero della Polizia ha ispezionato l’area intorno a Sorum, considerata il possibile epicentro“, ha dichiarato Gisle Lindheim Sveen, responsabile delle operazioni della Polizia locale. “Sulla base delle prime informazioni raccolte dalla Polizia dagli esperti, nessuna area nella Norvegia orientale è considerata pericolosa“, ha aggiunto la stessa fonte.

I terremoti in Norvegia

I terremoti di magnitudo superiore a 3 non sono rari nella Norvegia orientale, ha sottolineato Norsar. Otto terremoti di questo tipo sono stati registrati negli ultimi 25 anni. La regione di Oslo si trova sul graben di Oslo, una formazione geologica creatasi circa 300 milioni di anni fa. La crosta terrestre è attraversata da numerose piccole faglie e anche lievi variazioni di tensione superficiale possono causare movimenti all’interno di queste strutture. La maggior parte dei terremoti in quest’area si verifica in prossimità di queste faglie, secondo l’istituto.

Il terremoto più potente che si sia verificato nella Norvegia orientale, di magnitudo 5.4 sulla scala Richter, risale al 23 ottobre 1904.