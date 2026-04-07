Terremoto nei Campi Flegrei, concluso lo sciame sismico: 16 scosse

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha ufficialmente dichiarato concluso lo sciame sismico che ha interessato l’area dei Campi Flegrei nelle prime ore di questa mattina, martedì 7 aprile 2026. La sequenza di eventi tellurici è iniziata alle 04:32. L’attività si è sviluppata attraverso una serie di 16 scosse complessive. Il picco massimo di energia sprigionata è stato individuato nel terremoto principale di magnitudo 3.3, registrato proprio in apertura della sequenza, che è stato seguito da un secondo evento significativo di magnitudo 2.6 pochi minuti dopo. Questo nuovo fenomeno di bradisismo conferma la dinamicità del suolo flegreo, pur rientrando in un quadro di monitoraggio costante da parte della Sala Operativa dell’Osservatorio Vesuviano.

I dettagli della sequenza sismica

Secondo i dati definitivi forniti dalla Sala Operativa dell’INGV – Osservatorio Vesuviano, lo sciame è stato costituito in via preliminare da 16 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0. Il picco energetico è stato raggiunto alle 04:32 con una magnitudo Md 3.3 ± 0.3, localizzato a circa 5 km a Sud/Est dal centro di Pozzuoli. Il comunicato emesso dall’Osservatorio Vesuviano conferma che l’attività sismica legata a questo specifico sciame è cessata. I parametri tecnici rientrano ora in una fase di ordinaria sorveglianza, sebbene l’area flegrea resti una delle zone più monitorate al mondo a causa della sua natura vulcanica e dei fenomeni di sollevamento del suolo.