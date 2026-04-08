Terremoto nel Mar Caspio: forte scossa al largo dell’Azerbaijan | DATI e MAPPE

Una forte scossa di terremoto magnitudo Mwp 5.9 ha colpito questa mattina, alle ore 11:05 italiane, la regione del Mar Caspio, al largo delle coste dell’Azerbaijan. L’evento sismico, rilevato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, ha avuto ipocentro a circa 11 km di profondità, una distanza superficiale che ha amplificato la percezione del movimento tellurico nelle aree circostanti. Le coordinate geografiche individuano l’epicentro in mare, ma in una posizione relativamente vicina a centri densamente popolati come la capitale Baku e le province settentrionali dell’Iran. Al momento non si hanno notizie riguardanti danni significativi a strutture o persone.

La complessa dinamica tettonica del bacino del Caspio

L’origine di questo terremoto risiede nella complessa interazione tra le placche tettoniche che caratterizza l’intera regione del Caucaso e dell’Asia centrale. L’area si trova in una zona di convergenza attiva dove la placca Arabica spinge verso Nord contro la placca Euroasiatica. Questo movimento comprime la crosta terrestre, dando origine a imponenti catene montuose come il Caucaso a Nord e l’Alborz a Sud.

Il bacino del Mar Caspio meridionale si comporta come un blocco rigido intrappolato in questa morsa tettonica. Il sisma odierno è il risultato dello scivolamento lungo faglie che delimitano questo blocco o che attraversano la crosta oceanica relitta del bacino. La profondità ridotta, stimata in soli 11 km, suggerisce che la rottura sia avvenuta all’interno della crosta superiore, liberando una quantità di energia tale da far tremare gli edifici anche a decine di kmdi distanza.

Sismicità storica e precedenti nell’area

L’Azerbaijan e le zone limitrofe possiedono una storia sismica documentata che evidenzia la pericolosità dell’area. In passato, la regione ha subito eventi devastanti che hanno segnato il territorio e la memoria collettiva. Uno degli esempi più significativi è il terremoto di Shamakhi del 1902, che rase quasi al suolo la città provocando migliaia di vittime e portando al trasferimento di molte attività amministrative verso Baku. In tempi più recenti, il 25 novembre del 2000, un potente sisma di magnitudo 6.8 colpì proprio il settore del Mar Caspio vicino a Baku, causando danni strutturali nella capitale e ferendo centinaia di persone.