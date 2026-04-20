Tesla a prova di Amsterdam: la sfida della guida autonoma tra canali e biciclette

Amsterdam è famosa per i suoi canali pittoreschi, i suoi ponti stretti e, soprattutto, per la densità di ciclisti che dominano il paesaggio urbano. È probabilmente uno dei banchi di prova più difficili al mondo per un sistema di guida autonoma. Eppure oggi la capitale olandese è diventata il palcoscenico di una rivoluzione: le prime Tesla dotate di FSD Supervised hanno iniziato a circolare ufficialmente tra le cargo-bike e i tram. Dopo anni di test rigorosi, la tecnologia di Elon Musk ha finalmente ottenuto il via libera in Europa, partendo proprio dai Paesi Bassi, nazione pioniera nella regolamentazione della mobilità del futuro. Questa non è solo una dimostrazione di forza tecnica, ma un esperimento sociologico che mette alla prova la convivenza tra l’intelligenza artificiale e la mobilità lenta.

L’esperienza a bordo: navigare nel caos calmo di Amsterdam

Secondo quanto documentato in un reportage esclusivo di Reuters, l’esperienza di attraversare il centro storico di Amsterdam senza toccare il volante è descritta dai primi utenti come “irreale”. Kees Roelandschap, uno dei primi proprietari ad aver ricevuto l’aggiornamento, ha mostrato come la sua Tesla riesca a districarsi tra le corsie preferenziali dei tram e i flussi continui di biciclette lungo i canali. Come evidenziato dalla testata internazionale, il sistema dimostra una precisione chirurgica nel mantenere le distanze di sicurezza, ma l’aspetto più sorprendente è la capacità della visione artificiale di prevedere i movimenti repentini dei ciclisti, un compito che metterebbe in difficoltà anche un guidatore umano esperto. Roelandschap si dice convinto che la diffusione di questa tecnologia ridurrà drasticamente gli incidenti fatali, portando la sicurezza stradale a un livello superiore.

Il via libera di RDW: la porta d’accesso per tutta l’Unione Europea

La svolta è arrivata grazie all’autorità olandese per i veicoli, la RDW, che dopo 18 mesi di analisi approfondite e oltre 1,6 milioni di chilometri percorsi in fase di test, ha concesso l’approvazione al sistema FSD (Supervised). Questa decisione ha un valore politico immenso: essendo i Paesi Bassi l’autorità di riferimento per molte omologazioni europee, questo “sì” funge da apripista per il resto dell’Unione. Il sistema approvato, denominato v14 European Build, è tuttavia più conservativo rispetto alla versione statunitense: è programmato per essere estremamente cauto in caso di incertezza e rispetta fedelmente i complessi limiti di velocità e le segnalazioni semaforiche europee. La RDW ha sottolineato che, nonostante la tecnologia gestisca sterzo e freni, il conducente rimane legalmente responsabile e deve mantenere l’attenzione costante, pena la disattivazione del sistema.

La controversia: ciclisti e politici divisi sulla sicurezza

Non tutti, però, accolgono l’arrivo dell’IA con lo stesso entusiasmo. L’Unione dei Ciclisti Olandesi (Esther van Garderen) ha espresso forti preoccupazioni sulla capacità del software di interpretare correttamente i comportamenti umani “non strutturati”, tipici di chi si muove su due ruote. Il timore principale è quello dell’eccessiva fiducia: i guidatori potrebbero distrarsi, convinti che l’auto farà tutto da sola, proprio in un momento in cui i dati nazionali mostrano un lieve aumento dei decessi stradali che coinvolgono biciclette e auto. Alcuni politici locali chiedono “zone libere dall’IA” nei quartieri più densamente popolati, temendo che le dimensioni di veicoli come le Tesla, unite a una guida automatizzata, possano rendere le strade meno vivibili per i pedoni e i mezzi leggeri.

Il futuro della mobilità urbana: turbo-rotatorie e IA

Dal punto di vista tecnico, il successo di Tesla ad Amsterdam è dovuto a un pesante lavoro di adattamento alle infrastrutture locali. Le reti neurali sono state specificamente addestrate per gestire le celebri “turbo-rotatorie” olandesi e i passaggi a livello dove tram, auto e bici si incrociano simultaneamente. Questo livello di personalizzazione software dimostra che la guida autonoma non può essere una soluzione universale “chiavi in mano”, ma deve imparare la cultura stradale di ogni singola città. Mentre l’UE si prepara a discutere l’estensione del permesso a tutti gli stati membri nel prossimo mese di maggio, Amsterdam rimane il laboratorio a cielo aperto dove si deciderà se l’intelligenza artificiale è davvero pronta a condividere lo spazio con l’imprevedibilità del comportamento umano.