Tesla, la produzione della Cybercab è ai blocchi di partenza: avvistate 60 unità alla Giga Texas

L’atmosfera alla Giga Texas è elettrica e non solo per la ricarica dei veicoli in uscita dalla linea di montaggio. Mentre il mondo attende con impazienza il 10 aprile 2026, i droni che pattugliano costantemente i cieli sopra lo stabilimento di Austin hanno catturato immagini che lasciano poco spazio all’immaginazione: una flotta di circa 60 unità del nuovo Tesla Cybercab è stata avvistata in una delle aree di sosta della fabbrica. Secondo quanto riportato da Teslarati, questo avvistamento massiccio rappresenta la prova definitiva che Tesla non si sta limitando a preparare un paio di prototipi per la presentazione ufficiale, ma ha già avviato una fase di produzione pilota avanzata. Le immagini mostrano i veicoli, caratterizzati dal design futuristico e privi di volante e pedali, schierati in file ordinate, suggerendo che la catena di montaggio stia finalmente girando a ritmi sostenuti per preparare il lancio della rete di trasporto autonomo più attesa del decennio.

La presenza di un numero così elevato di unità in un unico punto indica che Tesla ha superato le fasi iniziali di calibrazione dei macchinari e si sta ora concentrando sui test di affidabilità della flotta. Fonti vicine alla fabbrica suggeriscono che questi Cybercab siano destinati a una serie di test intensivi all’interno del perimetro della Giga Texas e sulle strade private circostanti, dove il software di guida autonoma può essere messo alla prova in scenari controllati prima del debutto pubblico. L’estetica dei veicoli, che richiama chiaramente il linguaggio stilistico del Cybertruck con superfici metalliche e linee taglienti, sembra confermare la volontà di Musk di creare un’identità visiva dirompente per il servizio di Robotaxi. Vedere 60 unità pronte contemporaneamente è un segnale di estrema fiducia da parte dell’azienda, che sembra voler dimostrare agli investitori e al pubblico che la capacità di scalare la produzione di un veicolo completamente nuovo è ancora uno dei suoi principali vantaggi competitivi.

“Non si tratta più di una visione su carta o di un render in 3D; la presenza fisica di una flotta di Cybercab alla Giga Texas è il segnale inequivocabile che la scommessa di Elon Musk sull’autonomia totale sta entrando nella sua fase operativa più concreta e ambiziosa“.

L’avvistamento avviene in un momento in cui le aspettative per l’evento del 10 aprile sono ai massimi storici. Molti analisti ipotizzano che Tesla possa utilizzare proprio queste unità per offrire dimostrazioni dal vivo della tecnologia durante la presentazione, permettendo ai partecipanti di testare in prima persona l’efficacia del sistema senza conducente. L’integrazione del nuovo processo produttivo “unboxed”, progettato per ridurre drasticamente i costi e i tempi di assemblaggio, sembra aver trovato nel Cybercab la sua applicazione perfetta. Mentre il mercato osserva ogni singolo movimento ad Austin, la comparsa di queste 60 unità funge da prologo a quella che potrebbe essere la più grande trasformazione mai vista nel settore della mobilità urbana, segnando il passaggio definitivo di Tesla da semplice produttore di auto a colosso globale dei servizi di trasporto autonomo guidati dall’intelligenza artificiale.