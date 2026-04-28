Torna ORBITA: musica elettronica, astronomia e natura all’Osservatorio di Monte Viseggi

L’Osservatorio Astronomico di Monte Viseggi, uno dei luoghi più suggestivi e affascinanti del territorio spezzino, accoglierà il prossimo 13 giugno la seconda edizione di ORBITA, un evento straordinario che unisce musica elettronica, astronomia e la bellezza della natura in un mix unico. A partire dalle 17:00 e fino all’01:00, gli ospiti potranno vivere un’esperienza immersiva tra il tramonto sul Golfo dei Poeti, le osservazioni astronomiche al telescopio e la musica elettronica che accompagnerà la serata, per una notte stellata all’insegna della cultura e del divertimento.

Un incontro tra scienza, natura e musica

La seconda edizione di ORBITA si propone di essere ancora più coinvolgente della prima, grazie alla collaborazione tra Astrofili Spezzini e il Collettivo 303, che hanno unito le forze per creare un evento che si distingue per il suo carattere multidisciplinare. L’obiettivo è quello di offrire un incontro speciale tra la divulgazione scientifica, la musica contemporanea e la valorizzazione di un paesaggio naturale senza pari. Come spiegato dagli organizzatori, l’intento è quello di unire il piacere di osservare il cielo con l’intrattenimento musicale, trasformando la serata in un’occasione unica di apprendimento e svago.

L’evento si svolgerà dalle 17:00 fino a notte fonda, permettendo ai partecipanti di godere della vista panoramica dal Monte Viseggi, situato a pochi minuti dal centro di La Spezia, ma immerso nella tranquillità del Golfo dei Poeti. Il programma prevede attività diversificate che si alternano, creando un’atmosfera magica che cambia man mano che il sole cala.

L’astronomia protagonista: osservazione del cielo e del Sole

Una delle principali attrazioni di ORBITA sarà l’opportunità di partecipare a un’esperienza di osservazione astronomica unica. I partecipanti avranno l’occasione di ammirare il Sole durante il pomeriggio, guidati dagli esperti astrofili, che spiegheranno il funzionamento dei telescopi professionali e condurranno i presenti in un affascinante viaggio tra pianeti, stelle e segreti dell’universo. Sarà un’occasione imperdibile per gli appassionati di astronomia e per chi desidera avvicinarsi al mondo delle osservazioni celesti.

Con il calare della sera, il cielo si trasformerà in un meraviglioso scenario di stelle, con il team di astrofili che guiderà gli ospiti alla scoperta di costellazioni, pianeti e altri fenomeni celesti. L’atmosfera scientifica sarà affiancata dalla musica, che entrerà in scena con i DJ set elettronici.

La musica elettronica come colonna sonora della serata

Mentre il giorno cede il passo alla notte, la musica elettronica diventerà il filo conduttore della serata. DJ selezionati dal Collettivo 303 trasformeranno l’ambiente, facendo scivolare la notte sotto il segno dei beats e delle vibrazioni. La musica accompagnerà gli ospiti mentre esplorano il paesaggio, osservano il cielo stellato e si immergono in un’atmosfera unica.

Questa fusione di scienza e suono creerà un’esperienza immersiva che non si limita a una semplice osservazione del cielo o a una serata in discoteca, ma si fa portatrice di una visione più ampia, in cui l’interazione con il paesaggio naturale e l’esplorazione del cosmo sono al centro. I DJ set saranno una parte fondamentale della serata, con performance in grado di evocare emozioni diverse a ogni passo, stimolando il corpo e la mente.

Il panorama del Golfo dei Poeti: una vista che incanta

Uno degli elementi che rende questo evento così speciale è la straordinaria vista panoramica che si potrà godere dal Monte Viseggi. Durante l’intera giornata, e in particolare durante il tramonto, il pubblico sarà immerso in un paesaggio mozzafiato che si affaccia sul Golfo dei Poeti, uno degli scorci più belli. La combinazione di cielo, mare e montagna offrirà uno spettacolo visivo che si arricchirà ulteriormente con l’arrivo della notte, quando il cielo si popolerà di stelle e la musica elettronica inizierà a diffondersi nell’aria.

La cornice naturale dell’Osservatorio di Monte Viseggi diventa quindi un elemento centrale dell’evento, offrendo una visione panoramica unica, perfetta per un’occasione di socialità e scoperta. La magia del tramonto e il fascino del cielo stellato si mescolano per offrire un’esperienza che va oltre la semplice osservazione del cielo, ma che include anche un’immersiva connessione con la natura circostante.

Un’esperienza gastronomica per tutti i gusti

Non solo astronomia e musica, ma anche food & drink selezionati saranno parte integrante dell’evento. Gli ospiti potranno degustare una varietà di birra artigianale, vino, cocktail e soft drink, insieme a diverse proposte gastronomiche pensate per soddisfare tutti i palati. I partecipanti potranno così vivere l’esperienza a 360 gradi, assaporando cibi e bevande locali, mentre si godono il panorama e le performance musicali.

L’accessibilità è uno degli aspetti curati in modo particolare dagli organizzatori. L’evento si svolgerà in un luogo che è completamente accessibile anche alle persone con disabilità, per garantire a tutti la possibilità di partecipare e godere delle meraviglie dell’osservazione del cielo e della musica elettronica. Tuttavia, si segnala che i posti auto presso l’Osservatorio sono limitati. L’organizzazione consiglia di utilizzare scooter, moto o altri mezzi a due ruote per evitare problemi di parcheggio. Per chi preferisce non affrontare il viaggio in auto, sarà disponibile un comodo servizio navetta, con orari e posizioni che verranno comunicati a breve.

Un evento da non perdere

La seconda edizione di ORBITA rappresenta un’occasione unica per chi vuole vivere un’esperienza a metà tra scienza e arte, natura e musica. L’Osservatorio di Monte Viseggi, con la sua posizione privilegiata e il panorama impareggiabile, si conferma come il luogo ideale per ospitare un evento che promette di affascinare e coinvolgere un pubblico variegato, dagli appassionati di astronomia agli amanti della musica elettronica, fino a chi cerca un’esperienza immersiva nella bellezza della natura.