Torre dei Conti, concluso l’intervento dei Vigili del Fuoco: il monumento di Roma torna in sicurezza | VIDEO

Il comandante dei Vigili del Fuoco di Roma, Adriano De Acutis, ha ufficialmente riconsegnato questa mattina “le chiavi” della Torre dei Conti al sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, segnando la fine di un imponente e delicato intervento di messa in sicurezza durato mesi. Alla chiusura formale del cantiere hanno preso parte il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, il capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il prefetto di Roma Lamberto Giannini. Il complesso lavoro tecnico, iniziato dopo il crollo del 3 novembre scorso, ha visto il personale del comando di Roma impegnato per oltre 11.000 ore totali, suddivise tra i 100 specialisti tra esperti di manovre in quota, operatori di mezzi meccanici e piloti di droni per il monitoraggio dall’alto e funzionari tecnici.

Un impegno costante, durato oltre 100 giornate lavorative: con 180 interventi mirati, i Vigili del Fuoco hanno stabilizzato la struttura medievale utilizzando tecniche avanzate, dalla rimozione dei detriti pericolanti al rinforzo delle murature con malte speciali, fino alla costruzione di una complessa impalcatura interna in acciaio e all’installazione di moderne travi resistenti al vento e ai terremoti. Questa operazione di alta precisione ha permesso di ridurre gradualmente la “zona rossa”, garantendo il ritorno dei residenti nelle proprie abitazioni e la piena riapertura delle attività commerciali tra via Tor de’ Conti e Largo Corrado Ricci.

Deposto un mazzo di fiori in ricordo dell’operaio deceduto

Durante la cerimonia, che si è conclusa con la calata del Tricolore dalla sommità della torre, in occasione della giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, i Vigili del Fuoco hanno deposto un mazzo di fiori in ricordo dell’operaio Octay Stroici, che erano riusciti a salvare con una delicata operazione di soccorso e poi deceduto in ospedale.

Una complessa operazione di messa in sicurezza

Con la posa della copertura finale e la riconsegna dell’area, i Vigili del Fuoco completano una missione che ha unito operazioni di soccorso alla salvaguardia dei beni culturali. “Grande soddisfazione per la conclusione della complessa operazione di messa in sicurezza”, ha detto il comandante dei Vigili del Fuoco di Roma De Acutis a margine della cerimonia, “che ci consente oggi di restituire alla città un pezzo fondamentale del suo patrimonio storico, finalmente stabile e sicuro”.