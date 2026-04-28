Toscana, incendio boschivo alle pendici del Monte Faeta: in azione due elicotteri

Incendio boschivo alle pendici del Monte Faeta, sul versante di Capannori (Lucca). In fiamme pini e macchia mediterranea. Ci sono in azione mezzi aerei e squadre a terra che devono spegnere le fiamme in un punto molto impervio e fitto di vegetazione. L’assenza di viabilità per giungere sul posto con i mezzi antincendio complica le operazioni che si annunciano lunghe e complesse. La Sala operativa regionale antincendio ha disposto l’invio immediato di due elicotteri e squadre di volontari. Finora il vento non è intenso e questo, secondo previsioni della Protezione Civile regionale, potrebbe favorire il contenimento dell’incendio prima di sera.