Tragedia a scuola: insegnante muore in classe davanti agli studenti, fatale un malore improvviso

Momenti di grande dolore e sgomento si sono vissuti in una scuola di Palermo, dove un’insegnante di 59 anni ha perso la vita mentre era in classe con i suoi studenti. La donna, Giovanna Somma, docente di italiano e latino, si trovava regolarmente a svolgere la sua lezione quando, all’improvviso, ha accusato un malore. La scena si è consumata sotto gli occhi dei ragazzi, rimasti profondamente scossi dall’accaduto. L’episodio ha interrotto bruscamente la normale attività scolastica, trasformando una mattinata ordinaria in una tragedia difficile da dimenticare.

I soccorsi e i tentativi di rianimazione

Subito dopo il malore, è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118. I soccorritori hanno provato a lungo a rianimare la docente, mettendo in atto tutte le manovre necessarie per salvarle la vita. Nonostante gli sforzi, però, ogni tentativo si è rivelato inutile. Insieme ai medici sono giunti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire con precisione quanto accaduto all’interno dell’istituto.

Una comunità scolastica sotto shock

La tragedia ha colpito profondamente l’intera comunità del liceo classico Vittorio Emanuele II, lasciando colleghi, studenti e personale scolastico in uno stato di incredulità e dolore. Giovanna Somma era una docente stimata e apprezzata, conosciuta per il suo impegno e la sua dedizione all’insegnamento. La sua scomparsa improvvisa ha generato un forte impatto emotivo, soprattutto tra gli studenti presenti al momento del malore. Nelle prossime ore non si escludono iniziative di commemorazione per ricordare la professoressa e offrire supporto a chi è rimasto segnato da quanto accaduto.