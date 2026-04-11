Tragica morte di uno studente di 17 anni in gita a Firenze: il giovane colpito da malore durante un giro in bici elettrica

Un ragazzo di 17 anni, originario di Adrano, un comune in provincia di Catania, è morto a Firenze a seguito di un malore improvviso. Il giovane, che si trovava nella città toscana con la sua scuola per una gita scolastica, ha perso conoscenza mentre stava facendo un giro in bici elettrica. La tragedia è avvenuta in un momento di svago, quando il ragazzo, insieme ai suoi compagni di viaggio, stava esplorando la città in bicicletta. Subito dopo essersi sentito male, il giovane è crollato a terra e, nonostante i tentativi di soccorso, non si è più ripreso.

La notizia ha sconvolto la comunità di Adrano, che ora piange la perdita di un giovane ragazzo che aveva tutta la vita davanti a sé. I compagni di scuola, visibilmente scossi, hanno assistito impotenti alla drammatica scena, mentre il ragazzo veniva soccorso dai medici del 118.

I primi accertamenti e l’autopsia disposta dalla procura

Secondo le prime informazioni raccolte dalle forze dell’ordine, non si sa ancora con certezza cosa abbia causato il malore del giovane. Per questo motivo, la procura di Firenze ha deciso di disporre il sequestro della salma per effettuare l’esame autoptico, previsto per martedì 14 aprile. L’autopsia dovrebbe fornire risposte più precise riguardo alla causa del decesso. In particolare, si indagherà su eventuali problemi cardiaci o altre patologie preesistenti che potrebbero aver scatenato il malore.

Le autorità locali stanno indagando su ogni possibile causa della tragedia, cercando di comprendere se ci siano eventuali responsabilità legate alla sicurezza o ad altri fattori esterni che potrebbero aver influenzato la salute del giovane. Il caso è destinato a far luce su un episodio che ha sconvolto non solo la famiglia del ragazzo, ma anche la comunità scolastica e la città di Firenze, che si è unita al dolore della famiglia.

La notizia della morte del ragazzo ha suscitato grande commozione nella sua città natale, Adrano. La famiglia, distrutta dal dolore, ha ricevuto un’ondata di solidarietà da parte degli amici, dei parenti e degli altri studenti che erano con lui a Firenze.