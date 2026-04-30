Trasporto sanitario d’urgenza: neonata salvata grazie a un volo militare da Lamezia a Roma

Si è concluso con successo un delicato trasporto sanitario d’urgenza che ha visto protagonista una neonata di appena due giorni, in imminente pericolo di vita. La piccola, ricoverata presso l’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, necessitava di un trasferimento immediato verso una struttura più attrezzata, individuata nel prestigioso Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. L’operazione si è conclusa con l’atterraggio presso l’aeroporto di Ciampino, dove un’ambulanza ha preso in carico la piccola per il trasferimento finale in ospedale. La tempestività dell’intervento ha rappresentato un elemento cruciale per garantire alla neonata le cure necessarie nel minor tempo possibile.

Il coordinamento istituzionale dell’emergenza

Il volo è stato autorizzato, come previsto per queste operazioni, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, organismo che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L’attivazione del trasporto sanitario urgente è avvenuta su richiesta della Prefettura di Catanzaro, inoltrata alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare. Da lì, la macchina organizzativa si è messa immediatamente in moto, coinvolgendo il 31° Stormo di Ciampino, reparto specializzato in missioni di questo tipo.

Il ruolo decisivo del 31° stormo e del velivolo g650

Dopo aver completato tutte le procedure operative, l’equipaggio militare ha fatto decollare un velivolo G650 dall’aeroporto di Ciampino nelle prime ore del pomeriggio, diretto verso Lamezia Terme. Una volta giunto a destinazione, il personale sanitario ha rapidamente imbarcato la neonata insieme a un’equipe medica specializzata. Il rientro a Ciampino è avvenuto poco dopo le ore 20:00, segnando una fase decisiva dell’intervento.

Il trasporto sanitario aereo ha garantito tempi estremamente ridotti rispetto a qualsiasi altra soluzione logistica, confermando l’importanza strategica di questi mezzi per le emergenze nazionali.

Una rete operativa attiva 24 ore su 24

Questo tipo di intervento rappresenta uno dei compiti istituzionali fondamentali dell’Aeronautica Militare, che mette a disposizione mezzi ed equipaggi in grado di operare senza interruzioni, 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno. La capacità di intervenire anche in condizioni meteorologiche complesse consente di assicurare non solo il trasporto urgente di pazienti, ma anche quello di organi, equipe mediche e ambulanze, elementi essenziali per il funzionamento del sistema sanitario.

Numeri e reparti coinvolti nei trasporti sanitari

Ogni anno sono centinaia le ore di volo dedicate a questo tipo di missioni. Oltre al 31° Stormo di Ciampino, partecipano attivamente anche il 14° Stormo di Pratica di Mare, la 46ª Brigata Aerea di Pisa e gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia. Questa rete articolata consente di coprire l’intero territorio nazionale, garantendo risposte rapide e coordinate nelle situazioni più critiche.

Il caso della neonata trasferita a Roma evidenzia in modo concreto quanto il trasporto sanitario d’urgenza sia un servizio vitale per la collettività. L’efficienza del sistema, la rapidità di attivazione e la collaborazione tra istituzioni hanno permesso di trasformare un’emergenza in una concreta possibilità di cura. In situazioni come questa, ogni minuto è determinante, e il lavoro sinergico tra strutture civili e militari continua a rappresentare una risorsa indispensabile per salvare vite umane.