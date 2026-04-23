Ue-Ucraina, nuovo piano strategico sui minerali critici: rafforzata la cooperazione industriale

L’Unione europea compie un passo decisivo verso la sicurezza delle forniture strategiche e la transizione energetica. Il vicepresidente della Commissione europea, Stéphane Séjourné, insieme al vicepremier ucraino Taras Kachka, ha presentato il nuovo piano d’azione Ue-Ucraina per la cooperazione sui minerali critici, segnando un avanzamento concreto nell’attuazione del memorandum d’intesa firmato nel 2021. L’annuncio è arrivato a margine del vertice informale dell’Unione europea ad Agia Napa, come riferito dall’ufficio di Séjourné, confermando la crescente centralità della partnership tra Bruxelles e Kiev in un contesto geopolitico ed economico sempre più competitivo.

Un piano integrato lungo tutta la filiera dei minerali critici

Il cuore dell’iniziativa è rappresentato da un piano che punta a integrare in modo strutturale le filiere produttive tra Unione europea e Ucraina, coprendo l’intero ciclo industriale: dall’estrazione alla raffinazione fino al riciclo. L’obiettivo è costruire una catena del valore resiliente e meno dipendente da fornitori esterni, in linea con la strategia europea sulle materie prime critiche. Il progetto non si limita agli aspetti industriali, ma include anche la definizione di un quadro giuridico e amministrativo condiviso, necessario per facilitare investimenti, standard comuni e cooperazione tecnologica tra le due aree economiche.

Decarbonizzazione e sostenibilità al centro della strategia

Tra i pilastri del piano emerge con forza la volontà di sostenere la decarbonizzazione del settore minerario ucraino, un passaggio cruciale per allineare Kiev agli obiettivi climatici europei. La roadmap prevista mira a rendere le attività estrattive più sostenibili, riducendo l’impatto ambientale e favorendo l’adozione di tecnologie più pulite. Questa dimensione “green” rafforza il valore strategico dell’accordo, inserendolo pienamente nel percorso europeo verso la neutralità climatica. Tra i progetti già individuati spicca la miniera di grafite di Balakhivka, selezionata come progetto strategico europeo. La grafite è una risorsa fondamentale per diverse tecnologie chiave, in particolare per le batterie utilizzate nei veicoli elettrici e nei sistemi di accumulo energetico.

La valorizzazione di questo sito rappresenta un esempio concreto di come la cooperazione tra Ue e Ucraina possa tradursi in iniziative operative capaci di incidere direttamente sulla sicurezza industriale europea.

Diversificazione delle forniture e nuovi partenariati globali

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia dell’Unione europea volta a diversificare le fonti di approvvigionamento di materie prime critiche. Come sottolineato dall’ufficio di Séjourné, l’Europa sta costruendo una rete articolata di accordi internazionali, già attiva con diversi partner e in continua espansione. Tra i nuovi partenariati in fase di definizione figurano quelli con Stati Uniti e Brasile, a conferma di una strategia globale che mira a ridurre le vulnerabilità e rafforzare l’autonomia strategica del continente.

Il piano d’azione rappresenta non solo un’iniziativa industriale, ma anche un chiaro segnale politico: l’integrazione economica tra Unione europea e Ucraina procede su binari sempre più concreti e strategici. In un contesto internazionale segnato da tensioni sulle risorse e competizione tecnologica, il rafforzamento della cooperazione sui minerali critici diventa un elemento centrale per il futuro economico e industriale dell’Europa.