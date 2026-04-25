Un 25 aprile da sogno a Campo Imperatore: sole, neve perfetta e piste aperte fino al 3 maggio | FOTO

Campo Imperatore ha vissuto oggi una giornata da cartolina. Sole splendente, temperature miti e neve ancora perfetta accolgono le migliaia di turisti che affollano le piste del Gran Sasso in questo sabato 25 aprile. Un’ultima occasione imperdibile per gli appassionati di sci, perché tra pochi giorni gli impianti chiuderanno i battenti. La stagione sciistica 2025/2026 terminerà infatti domenica 3 maggio, dopo cinque mesi di attività iniziata l’8 dicembre scorso. “Siamo una delle poche stazioni sulle Alpi e sull’Appennino dove si scia fino a maggio grazie alla neve naturale“, spiega Gianluca Museo, amministratore unico del Centro Turistico Gran Sasso. Un primato reso possibile dalle abbondanti nevicate che hanno caratterizzato questa stagione, culminate nelle spettacolari bufere fuori stagione dei primi giorni di aprile.

L’inizio del mese aveva regalato infatti scenari da pieno inverno: tra il 1° e il 2 aprile una violenta perturbazione aveva depositato oltre due metri e mezzo di neve fresca in quota, imbiancando nuovamente il comprensorio con condizioni simil polari. Dopo giorni di intenso lavoro per liberare strutture e impianti, le piste sono tornate pienamente operative proprio in tempo per il periodo pasquale.

I numeri dell’affluenza confermano il successo di questo finale di stagione. Il solo lunedì di Pasquetta aveva fatto registrare mille presenze in quota, mentre il 9 aprile erano stati venduti 700 skipass in un solo giorno. Oggi lo scenario si ripete: migliaia di sciatori popolano le piste del “Piccolo Tibet d’Abruzzo”, approfittando di condizioni che difficilmente si vedono a fine aprile.

Il manto nevoso varia ancora tra i 40 e i 100 centimetri, garantendo neve compatta e piste in ottime condizioni. Le temperature primaverili rendono l’esperienza ancora più piacevole, con il sole che illumina l’altopiano regalando panorami mozzafiato sulla catena appenninica.

Ma il tempo stringe. Chi vuole vivere l’emozione di un’ultima discesa sulle nevi del Gran Sasso ha davanti a sé solo otto giorni. Dopo domenica 3 maggio, Campo Imperatore chiuderà definitivamente la stagione sciistica più lunga degli ultimi anni. Un’occasione da non perdere per salutare l’inverno con un ultimo weekend sugli sci, immersi nella bellezza aspra e luminosa dell’Appennino abruzzese.