Una nuova terapia Car T a basse dosi porta alla remissione completa senza chemioterapia: lo studio

Una nuova frontiera nella cura dei tumori ematologici si sta delineando grazie allo sviluppo di una terapia Car T di nuova generazione, capace di ottenere la remissione completa del tumore del sangue anche senza il supporto della chemioterapia tradizionalmente necessaria. Il risultato, emerso da uno studio clinico di fase 1 pubblicato sulla rivista Cell, rappresenta una svolta significativa per pazienti e comunità scientifica. Il lavoro è stato coordinato dall’immunologo italiano Luca Gattinoni presso l’Istituto Leibniz per l’immunoterapia in Germania, in collaborazione con il National Cancer Institute degli Stati Uniti e l’IRCCS Humanitas Research Hospital.

Come funziona la terapia Car T e i suoi limiti attuali

La terapia Car T si basa sull’utilizzo di linfociti T geneticamente modificati per riconoscere e distruggere le cellule tumorali. Negli ultimi anni ha rivoluzionato il trattamento di diverse forme di tumore del sangue, ma non è priva di limiti. Molti pazienti, infatti, non ottengono benefici duraturi. Questo accade spesso perché le cellule infuse non riescono a espandersi adeguatamente o a persistere nel tempo all’interno dell’organismo. Inoltre, la procedura standard prevede una chemioterapia preliminare per favorire l’attecchimento delle cellule, con effetti collaterali non trascurabili.

La svolta delle cellule Tscm: più efficaci e durature

Per superare questi ostacoli, i ricercatori hanno sviluppato un approccio innovativo basato su una popolazione altamente selezionata di cellule: le cellule T staminali di memoria (Tscm). Queste cellule si distinguono per la loro elevata capacità di autorinnovamento e proliferazione, caratteristiche che le rendono particolarmente adatte a sostenere una risposta immunitaria prolungata. Le nuove Car Tscm, ottenute modificando geneticamente queste cellule in laboratorio, hanno dimostrato proprietà nettamente superiori rispetto alle Car T convenzionali.

Risultati clinici: remissione completa anche a basse dosi

Nella sperimentazione clinica di fase 1, i pazienti trattati con Car Tscm hanno mostrato una maggiore espansione e persistenza delle cellule infuse, elementi chiave per l’efficacia della terapia. Il dato più rilevante riguarda la possibilità di ottenere risposte complete anche con basse dosi e, soprattutto, senza ricorrere alla chemioterapia pre-infusione. Questo rappresenta un cambiamento potenzialmente epocale nella gestione dei tumori ematologici, riducendo l’impatto del trattamento sul paziente.

Un altro aspetto cruciale emerso dallo studio è il buon profilo di tollerabilità della terapia. Gli effetti collaterali osservati sono risultati lievi, un elemento particolarmente importante considerando la complessità delle terapie cellulari avanzate. La possibilità di combinare efficacia clinica elevata e riduzione della tossicità rafforza il potenziale di questa nuova strategia terapeutica.

Il comportamento delle cellule nel corpo: un meccanismo innovativo

Oltre ai risultati clinici, lo studio ha fornito nuove informazioni sul comportamento delle cellule una volta infuse nell’organismo. A differenza delle Car T tradizionali, che tendono a esaurire rapidamente le loro riserve, le Car Tscm mantengono un pool staminale auto-rinnovante e duraturo. Questo avviene perché non si differenziano tutte contemporaneamente, ma vengono attivate progressivamente in piccole ondate successive, garantendo una risposta più stabile e prolungata nel tempo.

Implicazioni future per la cura dei tumori del sangue

Questa innovazione apre scenari promettenti per il futuro della immunoterapia oncologica. La possibilità di utilizzare Car T più precise, durature e meno tossiche potrebbe ampliare significativamente il numero di pazienti che beneficiano di queste terapie.

Se confermati in studi successivi, questi risultati potrebbero portare a un cambiamento radicale nei protocolli terapeutici, rendendo la cura dei tumori del sangue più efficace e meno invasiva. La ricerca guidata da Luca Gattinoni segna dunque un passo decisivo verso una nuova generazione di terapie cellulari intelligenti, capaci di adattarsi meglio all’organismo e di garantire risposte cliniche più durature.