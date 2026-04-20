UNCEM rilancia le filiere forestali: motore della transizione ecologica e del futuro delle montagne

Il nuovo numero della rivista Comunità Montana di UNCEM arriva in una fase storica particolarmente delicata, segnata da tensioni sul fronte energetico che coinvolgono tutta l’Europa. In questo contesto, le aree montane tornano al centro del dibattito come luoghi strategici per costruire soluzioni sostenibili e durature. La riflessione proposta dalla rivista prende le mosse da una consapevolezza precisa: non è più possibile rimandare scelte strutturali, ma è necessario valorizzare ciò che già esiste nei territori. Le foreste, spesso considerate solo come patrimonio naturale, emergono invece come una leva concreta per affrontare le sfide ambientali ed economiche. Attraverso contributi e approfondimenti, UNCEM propone una visione che mette in relazione ambiente, sviluppo e comunità locali.

La filiera bosco-legno-energia come risorsa strategica

Al centro del numero c’è la filiera bosco-legno-energia, raccontata non solo come opportunità teorica ma come realtà già operativa e in crescita. La gestione attiva delle foreste consente di produrre biomassa utilizzabile per il riscaldamento e la produzione di energia, riducendo la dipendenza dalle fonti fossili. Questo modello si inserisce pienamente nella transizione ecologica, offrendo una risposta concreta alla necessità di energie rinnovabili e locali. Le esperienze raccolte dimostrano come, attraverso una pianificazione attenta e sostenibile, sia possibile coniugare tutela ambientale e utilizzo delle risorse. Inoltre, la filiera contribuisce alla prevenzione del dissesto idrogeologico, mantenendo i boschi curati e vitali. Non si tratta quindi solo di energia, ma di un sistema integrato che valorizza il territorio in tutte le sue dimensioni.

Imprese, lavoro e sviluppo per le comunità montane

Uno degli aspetti più rilevanti evidenziati dalla rivista riguarda l’impatto economico e sociale delle filiere forestali. Le attività legate al bosco, alla lavorazione del legno e alla produzione energetica generano oggi migliaia di posti di lavoro e un fatturato complessivo di grande rilievo. Questo significa offrire nuove opportunità occupazionali nelle aree montane, contrastando lo spopolamento e rafforzando il tessuto produttivo locale. Le imprese del settore diventano così protagoniste di un modello di sviluppo che unisce innovazione e tradizione. Allo stesso tempo, si rafforza il ruolo delle comunità locali, coinvolte in un percorso condiviso che valorizza competenze, risorse e identità. La filiera forestale si configura quindi come uno strumento concreto per generare benessere diffuso e sostenibile.

Un impegno collettivo per il futuro delle montagne

Il numero della rivista UNCEM non si limita a descrivere una realtà, ma lancia un messaggio chiaro e condiviso: le filiere forestali rappresentano una parte fondamentale del futuro energetico e ambientale del Paese. L’esperienza della centrale di Vernante, da cui prende spunto la riflessione, dimostra come sia possibile trasformare le risorse locali in energia pulita e sviluppo. Tuttavia, questo percorso richiede un impegno collettivo, che coinvolga istituzioni, imprese e cittadini. Solo attraverso una visione comune sarà possibile consolidare e ampliare queste esperienze, rendendole sempre più efficaci e diffuse. Le montagne, spesso considerate marginali, si rivelano invece centrali in questa trasformazione. È da qui che può partire una nuova idea di sostenibilità, capace di coniugare ambiente, economia e comunità.