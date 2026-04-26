Un’enorme faglia tettonica ha scosso il terreno dove un tempo vivevano i dinosauri

Gli scienziati hanno scoperto un confine di placca tettonica del Giurassico che potrebbe aiutare a prevedere come potrebbe apparire il pianeta tra milioni di anni. Il Dottor Jordan Phethean, docente senior di Scienze della Terra presso l’Università di Derby, fa parte di un team di ricercatori che ha portato alla luce una caratteristica tettonica terrestre finora sconosciuta, nell’Africa orientale. La nuova struttura, che è stata paragonata a un’antica versione della faglia di Sant’Andrea in California, è stata in parte responsabile della frammentazione del supercontinente Gondwana 180 milioni di anni fa, nel periodo Giurassico.

Gli esperti, tra cui colleghi dell’Università di Derby, dell’Università di Durham, dell’Università di Edimburgo e dell’Università di Plymouth, hanno chiamato questa struttura Margine Trascendente di Rovuma. Situato vicino alle coste del Mozambico e della Tanzania, il Margine Trascendente di Rovuma è lungo più di 500km e forma il confine tra il continente e l’oceano in quella regione. Questa struttura rappresenta una “gigantesca cicatrice sul pianeta Terra”, dove due placche tettoniche – Gondwana orientale e Gondwana occidentale – si sono separate nel periodo Giurassico.

Prevedere come sarà la Terra tra milioni di anni

Il Dottor Phethean ha affermato: “abbiamo scoperto questa nuova struttura utilizzando la tecnica della riflessione sismica, simile a una ‘gigantesca scansione a ultrasuoni’ della Terra, e i dati gravitazionali raccolti dai satelliti in orbita attorno alla Terra. I terremoti provenienti da questa faglia preistorica lunga 500km avrebbero certamente fatto tremare il terreno sotto il quale i dinosauri vagavano per oltre 50 milioni di anni. Le nostre scoperte ci permetteranno di comprendere meglio i movimenti delle placche e di prevedere come potrebbe apparire il pianeta tra milioni di anni. Se gli esseri umani esisteranno ancora, ciò avrà un impatto significativo sui tipi di clima a cui saranno soggetti e sulle risorse disponibili”.

Gli impatti della scoperta sulle risorse naturali

Phethean ha affermato che i risultati potrebbero anche offrire nuovi indizi sull’origine delle risorse naturali offshore della regione, comprese le potenziali risorse di energia verde, come l’energia geotermica. Ha spiegato: “potremo utilizzare i risultati di questa ricerca per capire dove piccoli frammenti del Gondwana si sono arenati nell’oceano. Questi frammenti potrebbero ospitare importanti risorse naturali. La scoperta fornisce anche una grande comprensione del perché la regione abbia risorse naturali offshore così abbondanti, il che andrà a beneficio dello sviluppo economico di Tanzania e Mozambico. Questa scoperta contribuisce alla nostra comprensione della struttura sotterranea e della tettonica terrestre in generale, il che a sua volta favorisce la nostra capacità di catturare e stoccare in sicurezza i gas serra nel sottosuolo, nonché di trovare fonti di energia geotermica a impatto zero in termini di emissioni di carbonio”.

La teoria della tettonica a placche

Secondo il Dottor Phethean, la scoperta contribuisce anche alla comprensione scientifica della teoria della tettonica a placche. Ha osservato: “il dibattito sulla posizione precisa della transizione continente-oceano e sulla struttura della Terra in quella zona è in corso dagli anni ’80, quindi questa scoperta pone fine a tale controversia”.