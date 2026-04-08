Un’inchiesta del New York Times sostiene di aver svelato l’identità del misterioso inventore di Bitcoin

Un articolo del New York Times afferma di aver scoperto l’identità del creatore pseudonimo di Bitcoin, noto come Satoshi Nakamoto. L’articolo identifica Adam Back, 55 anni, CEO di Blockstream, un importante crittografo e figura di spicco nella comunità Bitcoin, come il candidato più accreditato per essere il fondatore del rivoluzionario sistema di valuta digitale, introdotto nel 2008. Back ha negato nel corso degli anni diverse affermazioni che lo identificassero come Satoshi Nakamoto, e lo ha ribadito anche oggi in una serie di post su X. La comunità delle criptovalute ha sempre sostenuto che il mistero non abbia implicazioni finanziarie rilevanti e che, anche se provata, l’identità del fondatore avrebbe un impatto minimo sui fondamentali di Bitcoin. Bitcoin, affermano, è gestito in modo indipendente da oltre 10 anni ed è forse meglio per gli investitori che rimanga tale.

L’inchiesta

John Carreyrou, l’autore dell’inchiesta, sottolinea le somiglianze nella formulazione, nell’ortografia e nella grammatica tra i post di Back e quelli di Satoshi nei primi forum online, la sovrapposizione delle cronologie delle attività online e i primi lavori di Back su Hashcash, un sistema di prova di lavoro fondamentale per il mining di bitcoin. Oltre alla propensione di Back per l’uso non convenzionale del trattino e per l’adozione di una grafia britannica delle parole. Un’analisi dell’attività online di Back coincide anche con la scomparsa di Satoshi poco dopo la pubblicazione online del white paper di Bitcoin, il manifesto che ne delinea la filosofia.

La risposta di Back

Su X, Back ha commentato l’affermazione del New York Times secondo cui sarebbe stato assente dai forum di Bitcoin nel periodo di maggiore attività di Satoshi, per poi ricomparire una volta che quest’ultimo fosse scomparso, affermando di aver in realtà “partecipato attivamente” alle discussioni sui forum in quel periodo. Ha inoltre dichiarato che il resto delle prove presentate dal New York Times è “una combinazione di coincidenze e frasi simili pronunciate da persone con esperienze e interessi analoghi”. “Non sono Satoshi, ma sono stato tra i primi a concentrarsi con estrema attenzione sulle implicazioni sociali positive della crittografia, della privacy online e della moneta elettronica”, ha scritto Back su X.

“L’articolo odierno del New York Times si basa su un’interpretazione circostanziale di dettagli selezionati e su speculazioni, non su prove crittografiche definitive”, ha dichiarato Blockstream in un comunicato. “Il Dottor Adam Back ha sempre affermato di non essere Satoshi Nakamoto”.

L’interesse per scoprire il fondatore di Bitcoin

L’interesse per Satoshi non è dovuto solo al mistero della sua identità, ma anche all’enorme ricchezza che ha accumulato. Se avesse ancora il controllo del suo portafoglio Bitcoin, da cui sono stati estratti i primi Bitcoin, oggi varrebbe circa 70 miliardi di dollari, il che significherebbe che Satoshi sarebbe una delle persone più ricche del mondo. La scorta di oltre un milione di Bitcoin di Satoshi rappresenta il 5% di tutta la valuta in circolazione, poiché l’inventore decise che ne sarebbero stati creati solo 21 milioni. Su X, Back scherzò dicendo che, in realtà, non aveva abbastanza Bitcoin.

Gli altri tentativi del passato

L’inchiesta del New York Times, durata un anno, non è certo il primo tentativo di svelare l’identità di Nakamoto. Back è considerato uno dei candidati più plausibili, insieme agli informatici Hal Finney e Nick Szabo. Il documentario HBO del 2024 “Money Electric: The Bitcoin Mystery” ha identificato lo sviluppatore Peter Todd come il creatore di Bitcoin. Todd definì l’affermazione “assurda” e da allora ha fornito prove che ne riducono la probabilità.

Nello stesso anno, a Londra, il britannico Stephen Mollah tenne una conferenza stampa in cui affermò di essere Satoshi, ma la sua affermazione fu ampiamente ignorata. Altri individui del mondo dell’informatica e della tecnologia sono stati precedentemente indicati come i creatori della criptovaluta.

Nel 2014, un articolo di rilievo su Newsweek identificò Dorian Nakamoto, un uomo nippo-americano residente in California, come Satoshi Nakamoto. Tuttavia, egli negò l’identità e l’affermazione è stata ampiamente smentita.

Nel 2015, Wired e Gizmodo pubblicarono un’inchiesta che puntava il dito contro lo scienziato informatico australiano Craig Wright. Poco dopo, Wright dichiarò in interviste a diverse testate, tra cui la BBC, di essere effettivamente Satoshi e presentò delle prove apparenti. Ma le sue affermazioni furono ignorate dalla comunità scientifica e, dopo anni in cui si era autoproclamato inventore, un giudice dell’Alta Corte britannica stabilì che non era Satoshi.