USA, grandinata estrema in Missouri: pioggia di ghiaccio devasta Springfield | FOTO e VIDEO

La città di Springfield, nel cuore del Missouri, è stata travolta martedì 28 aprile da una tempesta di grandine di rara intensità che ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione senza precedenti. Due ondate successive, la prima avvenuta intorno alle 11 e la seconda circa 2 ore dopo, hanno scaricato chicchi di ghiaccio dalle dimensioni record, paragonabili a palle da baseball e, in alcuni casi estremi, persino a grossi pompelmi. Il fenomeno meteorologico ha colpito con particolare violenza la zona nord-occidentale del centro urbano, paralizzando il corridoio della Interstate 44 e l’area circostante l’aeroporto nazionale Springfield-Branson. La popolazione locale è stata colta di sorpresa dalla rapidità con cui il cielo si è oscurato, dando inizio a quello che molti residenti hanno descritto come un vero e proprio bombardamento naturale durato diversi minuti.

Un bilancio pesante tra blackout e distruzione

La furia degli elementi ha causato danni ingenti a migliaia di veicoli, con parabrezza in frantumi e carrozzerie deformate dall’impatto. Oltre alle automobili, numerosi edifici pubblici, tra cui la biblioteca di North Springfield e un supermercato Walmart, hanno riportato gravi danni ai tetti e ai lucernari, costringendo i gestori alla chiusura temporanea per motivi di sicurezza. La tempesta ha inoltre provocato l’interruzione dell’energia elettrica per oltre 10mila utenze, concentrate principalmente nei quartieri settentrionali della città, dove i tecnici sono ancora al lavoro per ripristinare i servizi essenziali.

Tragedia al Dickerson Park Zoo

Il bilancio dell’evento include purtroppo anche una vittima animale che ha commosso la comunità. Il Dickerson Park Zoo ha comunicato ufficialmente la morte di un emù di 21 anni, ucciso dai grossi chicchi di grandine mentre si trovava nel suo recinto. Un nandù è rimasto ferito durante lo stesso evento. La struttura zoologica è stata chiusa al pubblico per permettere le necessarie riparazioni d’emergenza alle recinzioni e ai tetti delle stalle, seriamente danneggiati dalla violenza delle precipitazioni atmosferiche.