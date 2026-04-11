USA-Iran, l’esito dei primi negoziati: la questione dello Stretto di Hormuz blocca il dialogo

I negoziati trilaterali tra Stati Uniti, Iran e Pakistan, in corso a Islamabad, sono in stallo. Al centro del blocco c’è la disputa sul controllo dello Stretto di Hormuz, un passaggio marittimo vitale per il commercio globale di petrolio. Secondo quanto riportato dal Financial Times, una fonte informata sui colloqui ha confermato che l’Iran sta mantenendo una posizione rigida, insistendo nel voler esercitare il pieno controllo sulla via navigabile. La situazione, che ha visto già due round di discussioni, è ora in attesa di un possibile terzo incontro, ma sembra lontana dalla risoluzione.

Le tensioni tra le due potenze sono cresciute dopo l’intensificarsi delle manovre militari nella regione e la crescente preoccupazione per la sicurezza delle rotte commerciali, cruciali per il traffico petrolifero globale. L’Iran, da parte sua, ha minacciato di introdurre un pedaggio per le navi che attraversano lo Stretto, un’azione che potrebbe ulteriormente destabilizzare l’equilibrio geopolitico nella regione.

L’approccio iraniano: il controllo totale dello Stretto

Secondo le dichiarazioni provenienti da fonti vicine al governo iraniano, l’Iran non è disposto a negoziare su uno degli snodi strategici più importanti della sua politica estera. La volontà di Teheran di mantenere il pieno controllo dello Stretto di Hormuz risale alla necessità di difendere le proprie risorse naturali e la sua influenza sulla regione. Il governo iraniano ha chiarito che qualsiasi proposta di condivisione della gestione con altre potenze non è accettabile.

L’Iran ha da tempo utilizzato il controllo su questa via di navigazione come leva politica e strategica nei confronti degli Stati Uniti e dei suoi alleati. Nel corso degli ultimi anni, Teheran ha infatti minacciato più volte di chiudere lo Stretto di Hormuz in risposta alle sanzioni economiche o alle pressioni esterne, creando preoccupazioni globali sull’approvvigionamento energetico.

La posizione degli Stati Uniti e l’intervento del Pakistan

Gli Stati Uniti, che da tempo seguono una politica di pressione verso l’Iran, vedono nella condivisione del controllo dello Stretto un passo necessario per garantire la libertà di navigazione e prevenire ulteriori escalation nel Golfo Persico. Nonostante le richieste di Teheran, Washington ha ribadito la sua posizione, insistendo su un accordo che permetta un maggiore accesso internazionale alla zona senza ricorrere a misure unilaterali come il pedaggio proposto dall’Iran.

Il Pakistan, che funge da mediatore, ha espresso preoccupazione per il prolungarsi dei negoziati senza una soluzione definitiva. La sua posizione si concentra sulla stabilità regionale e sul mantenimento di buone relazioni con entrambe le parti, ma la mediazione si complica ogni giorno di più, data la fermezza delle posizioni in gioco. Islamabad, che ha visto crescere la propria influenza nella regione, teme che un esito negativo dei negoziati possa portare a un’ulteriore militarizzazione dello Stretto e compromettere le sue stesse linee di comunicazione marittima.

Con i negoziati fermi su un punto cruciale come il controllo dello Stretto di Hormuz, il futuro delle trattative appare incerto. Il mondo guarda con attenzione a Islamabad, consapevole che l’esito di questi colloqui potrebbe avere ripercussioni ben oltre la regione del Golfo Persico, influenzando equilibri globali e la sicurezza delle rotte marittime internazionali.