USA, Lena sventrata da tornado: comunità isolata e danni ingenti nell’Illinois | FOTO

Una violenta cella temporalesca, con ogni probabilità un tornado secondo i rilievi del National Weather Service, ha colpito con inaudita ferocia la piccola cittadina di Lena, nel Nord/Ovest dell’Illinois, durante il pomeriggio di venerdì ora locale. L’impatto del vortice ha causato danni definiti estesi, tra abbattimento di linee elettriche ad alta tensione e sradicamento di numerosi alberi secolari che ora ostruiscono le principali arterie stradali. Le autorità locali sono state costrette a impedire l’accesso all’intera area residenziale, vietando qualsiasi spostamento non autorizzato per garantire la sicurezza della popolazione di fronte a strutture pericolanti e cavi scoperti. Attualmente, il personale di emergenza sta lavorando senza sosta per liberare i percorsi e valutare l’integrità dei tetti degli edifici più colpiti, mentre l’accesso alla zona rimane strettamente limitato fino a nuova comunicazione ufficiale da parte delle squadre di soccorso.

Intervento istituzionale e rilievi tecnici sul campo

Il Governatore dell’Illinois, JB Pritzker, ha confermato attraverso un comunicato ufficiale di essere stato informato sulla portata dei danni e che l’Agenzia per la Gestione delle Emergenze dell’Illinois (IEMA) è già operativa sul territorio. I funzionari statali sono in costante comunicazione con le autorità della contea per offrire pieno supporto logistico e finanziario nella fase di ricostruzione. La priorità assoluta resta la messa in sicurezza delle infrastrutture compromesse e il ripristino dell’energia elettrica per le centinaia di famiglie rimaste al buio.

Nel frattempo, i meteorologi del National Weather Service hanno programmato una serie di ispezioni tecniche per determinare con precisione la classificazione del fenomeno sulla scala Fujita. Sebbene la conferma definitiva sia attesa dopo l’analisi dei detriti e dei filmati, la tipologia di danni riscontrata a Lena suggerisce il passaggio di un tornado di notevole potenza. Il fine settimana sarà dedicato alla mappatura del percorso seguito dalla tempesta e alla rimozione dei detriti pesanti che ancora rendono inaccessibili diverse zone del centro abitato.