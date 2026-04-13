Valanga ai Prati di Tivo, almeno otto appartamenti del Residence devastati | FOTO

L’enorme valanga che lo scorso 1 aprile si è verificata ai Prati di Tivo, sul Gran Sasso, interessando anche il Residence Prati di Tivo, ha causato gravi danni ad almeno otto appartamenti dello stesso, secondo quanto riporta “Certa Stampa”, che aggiunge che un’abitazione rialzata è stata letteralmente sfondata dalla massa di neve. Mentre i danni ammontano a milioni di euro, la macchina organizzativa per il recupero dell’area non è ancora partita. Solo nelle ultime ore, a distanza di quasi due settimane dall’evento, è stato effettuato un primo sopralluogo da parte della Protezione Civile, insieme all’amministratore di condominio. I residenti colpiti attendono una risposta concreta dopo una valanga che ha inferto gravi danni all’area e che, solo grazie alle misure di prevenzione messe in atto dagli amministratori locali, non ha comportato conseguenze ben più gravi.