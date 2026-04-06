Valanga si stacca sopra Livigno: intervengono Soccorso Alpino ed elisoccorso

Una valanga si è staccata sopra Livigno verso la Val Federia intorno a mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino, Stazione di Livigno della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, l’elisoccorso di Lasa e l’elisoccorso di Bergamo di Areu dopo la segnalazione del possibile coinvolgimento di una persona. L’area è stata bonificata anche con l’Unità cinofila da valanga del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dal tecnico di elisoccorso. Le operazioni, concluse poco prima delle 14, hanno escluso il coinvolgimento di persone.