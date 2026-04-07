Valanga sui Monti Sibillini: scialpinista lancia l’allarme | FOTO

Una valanga si è staccata dalla parete ovest del Monte Argentella, nel gruppo dei Monti Sibillini, nel Maceratese, e ha fatto scattare le ricerche per accertare che nessuno fosse rimasto travolto. L’allarme è stato lanciato da uno scialpinista che ha assistito al distacco e ha chiamato il 118. L’elisoccorso Icaro 02 ha fatto diversi sorvoli dell’area usando i sistemi Recco e Artva, mentre un drone del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) con tre tecnici ha verificato il fronte della valanga. Al termine delle operazioni è stata esclusa la presenza di feriti o dispersi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Castel Sant’Angelo sul Nera (Macerata).

Il Soccorso Alpino e Speleologico Marche avverte che le recenti condizioni nivometeorologiche rendono il manto nevoso instabile, con pericolo valanghe marcato su diversi settori dell’Appennino centrale.