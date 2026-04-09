Valanga sul Gran Sasso: si cercano eventuali persone coinvolte

Una valanga si è staccata sul versante aquilano del Gran Sasso in località Valloni, tra Campo Imperatore e Fonte Cerreto, base della funivia. Squadre di terra di CNSAS, Soccorso Alpino e Guardia di Finanza sono in perlustrazione nella zona, con l’ausilio di un elicottero decollato dall’Aquila e di una unità cinofila antivalanghe. Non risulta al momento che vi fossero sul posto persone impegnate in fuoripista, tuttavia i controlli proseguono. Per la giornata odierna, il Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile prevede criticità moderata – allerta arancione per rischio valanghe nelle zone Gran Sasso Est, Gran Sasso Ovest e Maiella e criticità ordinaria – allerta gialla nelle altre zone dell’Abruzzo.