Valanga sul Monte Bove: intervento di Soccorso Alpino ed elisoccorso sui Monti Sibillini

Una valanga di grandi dimensioni si è staccata sul versante ovest del Monte Bove, nei Monti Sibillini, investendo la Val di Bove. L’evento è stato osservato da un gruppo di scialpinisti che ha allertato il 112. La centrale operativa ha inviato l’elisoccorso regionale Icaro 02, con a bordo un tecnico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), per una perlustrazione aerea e la bonifica dell’area con sistema Recco. Sul posto erano già presenti tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche, impegnati in un’esercitazione nelle vicinanze. Le ricerche hanno dato esito negativo: nessuna persona risulta coinvolta.