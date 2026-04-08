Valanghe: rischio in aumento in Trentino con il rialzo termico

“Nel corso della giornata, con il rialzo termico, la probabilità di distacco di valanghe di neve bagnata aumenterà rapidamente. Attenzione alla neve vecchia con strati deboli persistenti“: lo sottolinea il bollettino valanghe dell’Euregio in merito alle condizioni della neve in Trentino-Alto Adige e Tirolo. “Le valanghe asciutte possono subire un distacco nella neve vecchia, principalmente in alcuni punti già da parte di un singolo appassionato di sport invernali e possono coinvolgere gli strati più profondi del manto nevoso e raggiungere dimensioni medie. Attenzione soprattutto sui pendii molto ripidi esposti a ovest, nord ed est al di sopra dei 2.000 metri e sui pendii esposti a sud in alta montagna“.

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