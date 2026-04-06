Vasto incendio boschivo sull’Appennino bolognese, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento del vasto incendio boschivo divampato in località Biagioni, nel territorio comunale di Alto Reno Terme, sull’Appennino bolognese. Per tutta la notte, i Vigili del Fuoco sono rimasti impegnati sul campo con un imponente dispositivo di soccorso: 7 squadre operative supportate da tredici automezzi, sotto il coordinamento del D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento). Con le prime luci dell’alba è stato attuato il rafforzamento delle attività dall’alto: in azione l’elicottero Drago 147 del Reparto Volo di Bologna e un Canadair della flotta aerea nazionale, fondamentali per contenere l’avanzata delle fiamme nelle aree più impervie. Le operazioni si svolgono in stretta sinergia tra squadre a terra e mezzi aerei, con l’obiettivo di circoscrivere il rogo nel più breve tempo possibile. Al momento, non risultano coinvolti centri abitati.