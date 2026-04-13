Vento forte in Puglia, voli dirottati da Bari a Brindisi e Fiumicino

Le violente raffiche di vento che dalla scorsa notte stanno interessando la Puglia stanno causando pesanti disagi al traffico aereo. In base all’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale, le condizioni sono destinate a peggiorare nel corso della giornata. Per ragioni di sicurezza, tutti i voli in arrivo all’aeroporto di Bari sono stati dirottati verso gli scali di Brindisi e Roma Fiumicino. Ripercussioni anche sulle partenze: numerosi voli registrano ritardi compresi tra le due e le tre ore.

A causa delle forti raffiche di vento, il Comune di Bari ha disposto in via precauzionale la chiusura al pubblico del cimitero monumentale e delle necropoli nelle ex frazioni. Chiusi anche i parchi e i giardini cittadini. Anche a Foggia il sindaco Maria Aida Episcopo ha disposto, fino alle 7 di domani, la chiusura dei parchi giochi comunali recintati, del parco urbano Karol Wojtyla villa comunale e del cimitero (con esclusione delle attività non differibili, come per esempio tumulazioni), e il divieto di accesso ai parchi pubblici non recintati, compreso il Bosco Regionale dell’Incoronata. A Barletta è stato chiuso per motivi di sicurezza anche il centro di raccolta dei rifiuti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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