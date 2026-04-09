Vento solare turbolento: domani possibile tempesta geomagnetica

Il nostro pianeta si prepara ad accogliere un flusso di particelle cariche proveniente dal Sole che potrebbe regalare uno spettacolo luminoso mozzafiato nelle regioni ad alta latitudine. Secondo le ultime osservazioni, per la giornata di domani, 10 aprile, è previsto l’arrivo di una regione di interazione corotante, comunemente nota con l’acronimo CIR, che interagirà con il campo magnetico terrestre. Questo fenomeno richiede attenzione ma non deve destare preoccupazione per le infrastrutture tecnologiche, poiché l’intensità prevista si attesta sulla classe G1, definita come una tempesta di lieve entità. La particolarità di queste strutture solari risiede nella loro capacità di agitare la magnetosfera in modo estremamente efficiente, creando le condizioni ideali per “l’accensione” di aurore boreali visibili anche a latitudini leggermente più basse del solito.

Che cos’è una regione di interazione corotante

Le CIR rappresentano zone di transizione estremamente dinamiche all’interno dell’eliosfera, agendo come vere e proprie frontiere invisibili tra flussi di vento solare che viaggiano a velocità differenti. Nello specifico, quando un flusso di vento solare veloce, originato da un buco coronale, raggiunge un flusso più lento che lo precede, si genera una violenta compressione del plasma e del campo magnetico interplanetario. All’interno di queste zone di confine si formano onde d’urto e campi magnetici potenziati. Queste strutture sono particolarmente efficaci nel trasferire energia alla magnetosfera terrestre, agendo come catalizzatori per l’ingresso di particelle cariche che, scontrandosi con i gas dell’atmosfera superiore, producono le caratteristiche emissioni luminose che ammiriamo sotto forma di aurore.

Effetti visibili e tempeste di classe G1

L’interazione prevista per il 10 aprile porterà con sé onde d’urto capaci di scatenare tempeste geomagnetiche minori. La classificazione G1 indica il livello più basso nella scala dei disturbi geomagnetici, il che può comportare lievi fluttuazioni nelle reti elettriche di alta latitudine e piccoli impatti sulle operazioni dei satelliti, ma il risultato più evidente sarà senza dubbio la danza delle luci polari. Grazie alla configurazione specifica dei campi magnetici all’interno della CIR, lo scambio energetico tra il Sole e la Terra risulta superiore rispetto a quello di un normale flusso di vento solare costante.