Via libera della Conferenza Stato-Regioni al nuovo Piano pandemico 2025-29: cambio di impostazione rispetto al passato

Via libera dalla Conferenza Stato-Regioni al nuovo piano pandemico 2025-2029. Il Piano è stato approvato oggi e sono state accolte le richieste e le condizioni poste dalle Regioni. La legge di bilancio 2025 ha stanziato risorse specifiche per il nuovo Piano: 50 milioni per il 2025, 150 per il 2026 e 300 milioni annui a decorrere dal 2027. Nel nuovo documento ci sarà un cambio di impostazione rispetto al Piano precedente: si passerà, infatti, da un piano riferito alla sola pandemia influenzale a un piano che verrà esteso a tutte le pandemie da patogeni che hanno una trasmissione respiratoria.